Podcast KLINIKKOSMOS gewinnt 1. Platz beim Wiener Gesundheitspreis

Wien (OTS) -

Der Wiener Gesundheitspodcast des Wiener Gesundheitsverbundes – gewinnt beim Wiener Gesundheitspreis 2026 den 1. Platz in der Kategorie „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz im Wiener Rathaus verliehen. Seit September 2025 macht KLINIKKOSMOS die vielfältige Expertise des Wiener Gesundheitsverbundes hörbar. Von Endometriose bis Notfallmedizin sprechen Expert*innen persönlich und verständlich über Gesundheitsthemen und geben Einblicke in ihre Arbeit und ihr Fachgebiet. So entsteht Folge für Folge eine Audiobibliothek mit Gesundheitswissen, die jederzeit und überall nachhörbar ist.

„Im Wiener Gesundheitsverbund arbeiten mehr als 30.000 Menschen mit enormem Wissen und großer Expertise. KLINIKKOSMOS macht dieses Wissen über Berufsgruppen und Standorte hinweg zugänglich und zeigt, wie Gesundheitskommunikation verständlich und nahbar gelingen kann. Die Auszeichnung mit dem Wiener Gesundheitspreis freut mich daher ganz besonders“, sagt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes.

Start der 2. Staffel mit Spezialfolgen

Mittlerweile sind mehr als 40 Folgen erschienen. Nach dem 2. Platz beim Ö3-Podcast-Award ist der Wiener Gesundheitspreis bereits die nächste Auszeichnung für KLINIKKOSMOS. Mit der 2. Staffel entwickelt sich der Podcast weiter: Neu sind Spezialfolgen, die außergewöhnliche Patient*innen-Geschichten aus mehreren Perspektiven erzählen. Neben Betroffenen kommen dabei auch Mitarbeiter*innen der interdisziplinären Behandlungsteams zu Wort. Die erste Spezialfolge ist bereits erschienen und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Neue Wege der Gesundheitskommunikation

„Mit KLINIKKOSMOS wollten wir Gesundheitskommunikation schaffen, die nicht belehrt, sondern neugierig macht und Menschen gerne zuhören lässt. Dass dieses Konzept aufgeht und nun mit dem Wiener Gesundheitspreis gewürdigt wird, macht uns besonders stolz. Der Preis ist gleichzeitig Ansporn, weiter neue Wege in der Gesundheitskommunikation zu gehen“, sagt Nina Brenner-Küng, Leiterin der Unternehmenskommunikation des Wiener Gesundheitsverbundes. KLINIKKOSMOS erscheint im 2-Wochen-Takt und ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf der Website des Wiener Gesundheitsverbundes verfügbar.