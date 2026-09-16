Sabine Seidler verstärkt das Kuratorium der IT:U

Linz (OTS) -

Das Kuratorium der Interdisciplinary Transformation University (IT:U) gewinnt mit Sabine Seidler eine der profiliertesten Persönlichkeiten der österreichischen Hochschullandschaft. Die ehemalige Rektorin der Technischen Universität Wien und frühere Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) wurde als neues Mitglied in das strategische Aufsichtsgremium der jüngsten öffentlichen Universität Österreichs bestellt.

„Die IT:U steht für den Anspruch, Universität neu zu denken: interdisziplinär und konsequent an den Herausforderungen einer digitalen und sich wandelnden Gesellschaft ausgerichtet. Ich durfte die IT:U bereits in ihrer Gründungsphase u.a. als Beiratsvorsitzende begleiten und habe dabei erlebt, welche Chancen, aber auch welche Verantwortung mit dem Aufbau einer Universität neuen Typs verbunden sind. Gerade bei einem solchen Zukunftsprojekt braucht es Mut zur Veränderung, Gestaltungsfreiheit und zugleich eine klare Verantwortung gegenüber Wissenschaft, Gesellschaft und Öffentlichkeit. Als Mitglied des Kuratoriums möchte ich dazu beitragen, dass die IT:U diesen Anspruch einlöst und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunft des österreichischen Wissenschafts-, Bildungs- und Innovationsstandorts leistet“ , so Sabine Seidler.

Die Bestellung erfolgt gemäß § 11 IT:U-Gesetz im Einvernehmen der bereits bestellten Kuratoriumsmitglieder, die mit dem neuen Aufsichtsgremium seit 1. Juli 2026 die strategische Aufsicht über die Universität ausüben. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Bestellung des Präsidenten bzw. der Präsidentin, die Genehmigung von Satzung, Budget und Leistungsvereinbarung sowie die Erlassung der Curricula. Das Gesetz sieht anerkannte Wissenschafter:innen mit umfassender Erfahrung im Wissenschaftsmanagement vor, ein Profil das Seidler eindrucksvoll verkörpert.

Verstärkung für die strategische Weiterentwicklung

Mit ihrer Erfahrung in der österreichischen Hochschulpolitik sowie in der Leitung einer technischen Universität bringt Seidler eine wichtige Perspektive in das Kuratorium ein, das in der kommenden Entwicklungsphase der IT:U eine zentrale strategische Rolle einnimmt. Ihre Expertise ergänzt die unterschiedlichen Perspektiven, die im Gremium aus Wissenschaft, Hochschulmanagement, internationaler Zusammenarbeit und universitärer Praxis zusammenkommen.

„Mit Sabine Seidler gewinnt das Kuratorium eine erfahrene Hochschulmanagerin, die Universitäten aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. In der kommenden Entwicklungsphase der IT:U wird ihre Erfahrung besonders wertvoll sein, um wissenschaftliche Exzellenz, institutionelle Verantwortung und unseren besonderen Auftrag als Universität für Transformation integriert zu denken“ , so IT:U Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt.

Langjährige Erfahrung in Wissenschaft und Hochschulmanagement

Von 2011 bis 2023 stand Seidler als erste Frau an der Spitze der TU Wien und führte die Universität über drei Amtsperioden. Von 2020 bis 2023 war sie zudem Präsidentin der uniko und damit eine zentrale Stimme der österreichischen Universitäten. Die Werkstoffwissenschaftlerin wurde 1996 als erste Frau auf eine ordentliche Professur an die TU Wien berufen und gilt als ausgewiesene Expertin für die Weiterentwicklung von Forschungsuniversitäten, tragfähige Finanzierungsmodelle und die Stärkung von Frauen in Wissenschaft und Technik. Auch aktuell ist Seidler im österreichischen Wissenschaftssystem engagiert: Seit 2025 steht sie dem Vorstand der alpha+ Stiftung des FWF – Österreichischer Wissenschaftsfonds vor, seit 2024 ist sie MINT-Beauftragte der Stadt Wien. Für ihre Arbeit wurde sie unter anderem mit dem Ehrendoktorat der TU Dresden ausgezeichnet.

Gesetzliche Hintergründe

Mit Ablauf des 30. Juni 2026 endete gemäß § 35 Abs 5 IT:U-Gesetz (BGBl. I Nr. 43/2024) planmäßig die Funktion des Gründungskonvents als strategisches Aufsichtsgremium der IT:U. Seit 1. Juli 2026 nimmt das Kuratorium diese Aufgabe wahr. Es übt gemäß § 11 IT:U-Gesetz die strategische Aufsicht über die Universität aus. Neben Seidler wird noch ein weiteres Mitglied des Kuratoriums gemäß § 11 Abs 2 Z 4 IT:U-Gesetz im Einvernehmen der bereits bestellten Kuratoriumsmitglieder bestellt werden.