Initiative für sichere Schulwege: „Antenne Steiermark und Antenne Kärnten Schulweg-Helden“

Graz (OTS) -

Mit den „Schulweg-Helden“ setzen Antenne Steiermark und Antenne Kärnten gemeinsam mit ihren Partnern aus Polizei und Land in beiden Bundesländern sowie den steirischen Optikern eine neue Verkehrspräventionsinitiative für mehr Sicherheit am Schulweg um. Die erste Schulwoche im Süden Österreichs bildet den Schwerpunkt: Vom 14. bis 18. September sind die beiden Sender gemeinsam mit Polizei täglich an unterschiedlichen Schulwegen in der Steiermark und in Kärnten unterwegs. Im Mittelpunkt stehen Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit.

Das neue Schuljahr ist angelaufen und damit sind auf unseren Straßen täglich wieder viele Kinder unterwegs. Für Antenne Steiermark und Antenne Kärnten ist das ein Thema, das ganz selbstverständlich zum Alltag gehört: Was auf den steirischen und Kärntner Straßen passiert, beschäftigt die Sender jeden Tag. Zum Schulstart rückt mit den „Antenne Schulweg-Helden“ nun ganz gezielt die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer in den Fokus.

Vom 14. bis 18. September bilden die Schulweg-Helden einen Themen-Schwerpunkt bei Antenne Steiermark Muntermacher Thomas Axmann und Ben Maruschek aus Kärntens bestgelaunter Morgenshow. Gleichzeitig sind die Antenne-Teams gemeinsam mit der Polizei jeden Morgen an einem anderen Standort in der Steiermark und in Kärnten unterwegs. Statt nur über Verkehrssicherheit zu sprechen, werden reale Situationen aufgegriffen: Was passiert am Schutzweg? Wo wird es beim Bringen und Abholen unübersichtlich? Wann macht weniger Tempo den entscheidenden Unterschied? Und was hilft Kindern dabei, gut gesehen zu werden?

Es geht nicht um eine Kontrollwoche, sondern um Prävention, Aufklärung und konkrete Orientierung. Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit ziehen sich als zentrale Themen durch die gesamte Aktionswoche. Für beide Sender gehört genau dieser Blick auf den Verkehr zum täglichen Programm. Jeden Morgen begleitet man die Steirer:innen und Kärntner:innen mit aktuellen Verkehrsmeldungen, Hinweisen zu Staus, Baustellen und Gefahrenstellen durch den Frühverkehr. Zum Schulstart richtet sich der Blick dabei bewusst nicht nur auf den Weg in die Arbeit, sondern auch auf den täglichen Weg tausender Kinder zur Schule. Die Schulweg-Helden knüpfen genau dort an und zeigen, was jede und jeder im Straßenverkehr konkret zu einem sicheren Schulweg beitragen kann.

„Zum Schulstart zählt auf unseren Straßen vor allem eines: Aufmerksamkeit. Genau dafür wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern Bewusstsein schaffen. Die Schulweg-Helden sollen nicht belehren, sondern zeigen, was im Alltag konkret hilft. Wenn wir die Menschen damit erreichen und jeder ein Stück genauer hinschaut, haben wir schon viel gewonnen. Am Ende geht es um das Wichtigste: dass die Jüngsten zur Schule und wieder nach Hause kommen“, sagt Gottfried Bichler, Geschäftsführer von Antenne Steiermark und Antenne Kärnten.

Polizei als Partner direkt am Schulweg

In beiden Bundesländern bringt die Polizei ihre Erfahrung aus der täglichen Verkehrssicherheitsarbeit direkt in die Initiative ein. Gerade Kinder verfügen im Straßenverkehr noch nicht über dieselbe Erfahrung wie Erwachsene und können Situationen, Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht immer richtig einschätzen.

Für die Steiermark bringt es Oberst Klaus Rexeis, stellvertretender Leiter der Landesverkehrsabteilung Steiermark, auf den Punkt:

„Gerade zu Schulbeginn sind wieder viele Kinder unterwegs. Sie sind im Straßenverkehr oft noch unerfahren und können Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht immer richtig einschätzen. Gleichzeitig lassen sie sich leicht ablenken. Gründe dafür können die Aufregung über den erstmals allein bewältigten Schulweg, Gespräche mit Freundinnen und Freunden oder das Smartphone sein. Umso mehr sind die Erwachsenen gefordert, aufmerksam zu sein und jederzeit mit unerwartetem Verhalten zu rechnen.“

Auch in Kärnten steht die Verantwortung aller Verkehrsteilnehmer im Mittelpunkt.

„Kinder sind im Straßenverkehr besonders schutzbedürftig. Umso wichtiger sind gegenseitige Rücksichtnahme, Aufmerksamkeit und ein vorausschauendes Verhalten aller Verkehrsteilnehmer. Präsenz und Aufklärung gehören dabei zu unseren zentralen Aufgaben als Polizei. Gerade zu Schulbeginn wollen wir hier Bewusstsein schaffen und damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Jüngsten auf ihrem Schulweg leisten“, sagt Generalmajor Arthur Lamprecht, stellvertretender Landespolizeidirektor von Kärnten.

Neben der Polizei ist in Kärnten auch das Land Kärnten, Abteilung 6, Partner der Initiative. Wie wichtig der gemeinsame Einsatz für sichere Schulwege ist, zeigen die aktuellen Zahlen der Statistik Austria: 2025 ereigneten sich in Kärnten 48 Schulwegunfälle mit Kindern im Alter von sechs bis 15 Jahren, bei denen 54 Schulkinder verletzt wurden. 2024 waren es 29 Unfälle mit 31 verletzten Schulkindern.

Starke Partner in der Steiermark

In der Steiermark wird die Initiative gemeinsam mit der Polizei Steiermark, dem Land Steiermark und den steirischen Optikern umgesetzt. Gemeinsam bringen die Partner unterschiedliche Perspektiven auf einen sicheren Schulweg ein, von Verkehrssicherheit und der Vorbereitung der Kinder bis hin zu gutem Sehen und Sichtbarkeit.

Wie wichtig Aufmerksamkeit und Rücksicht sind, zeigen auch die Zahlen des Landes Steiermark: 2025 ereigneten sich 77 Schulwegunfälle mit Kindern im Alter von sechs bis 15 Jahren, davon 33 in Graz. Dabei wurden 86 Kinder verletzt. 2024 waren es 48 Unfälle mit 59 verletzten Kindern.

„Unfallstatistiken stellen in der Verkehrssicherheitsarbeit eine wesentliche Basis dar. Auch aufgrund der oben angeführten Zahlen stellen wir gemeinsam mit der Landespolizeidirektion Steiermark und der Aktion „Augen auf die Straße“, die sich der Unfallursache Nummer 1 Ablenkung und Unachtsamkeit widmet, die erste Schulwoche unter das Motto ,sicherer Schulweg‘. Gerade am Beginn des neuen Schuljahres appelliere ich an alle Verkehrsteilnehmer ganz besonders vorsichtig zu sein. Denn ein sicherer Schulweg entsteht nur gemeinsam“, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Auch Bildungslandesrat Stefan Hermann richtet den Blick auf die Vorbereitung im Elternhaus:

„Die Aktionswoche für einen sicheren Schulweg ist eine wichtige und gute Initiative, da sie Autofahrer rechtzeitig zum Schulbeginn an eine erhöhte Verpflichtung zur Aufmerksamkeit erinnert. Gleichzeitig möchte ich auch alle Eltern ersuchen, den Schulweg gemeinsam mit ihren Kindern zu üben, auf gefährliche Stellen aufmerksam machen und das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu besprechen. Kinder brauchen klare Orientierung und Vorbilder und ein sicherer Schulweg gelingt nur, wenn alle ihren Beitrag leisten.“

Zur Sicherheit am Schulweg gehört auch, andere rechtzeitig wahrzunehmen und selbst gut sichtbar zu sein, so Kurt Otter, Innungsmeister der steirischen Optiker: „Gutes Sehen im Straßenverkehr ist nicht nur für unsere Kinder wichtig, sondern auch für uns Erwachsene, damit wir Kinder auf ihrem Schulweg bestmöglich schützen können. Dabei geht es nicht nur darum, in der Nähe gut zu sehen, sondern auch in der Ferne und bei schnellen Blickwechseln. Wer etwa eine halbe Sekunde länger auf das Armaturenbrett oder das Navigationsgerät schaut, ist auch eine halbe Sekunde länger im Blindflug unterwegs. Die steirischen Augenoptiker sorgen dafür, dass wir in allen Lebenslagen gut sehen und unsere Umgebung sicher erfassen können. Das sollte es uns wert sein, damit Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.“

Eine Initiative, die über die erste Schulwoche hinausgeht

Mit den „Antenne Steiermark Schulweg-Helden“ und den „Antenne Kärnten Schulweg-Helden“ schaffen die beiden Sender eine langfristig angelegte Verkehrspräventionsinitiative. Die erste Schulwoche bildet den Auftakt. Auch darüber hinaus soll das Thema sicherer Schulweg immer wieder aufgegriffen und gemeinsam mit starken Partnern ins Bewusstsein gerückt werden.

Gleichzeitig ist der Name als Einladung an alle gedacht: Schulweg-Helden sind alle, die Tempo herausnehmen, genauer hinschauen, Rücksicht nehmen und mit ihrem Verhalten dazu beitragen, dass Kinder sicher unterwegs sind.

Hier machen die Schulweg-Helden diese Woche Station

Steiermark

Montag, 14. September: VS Wagna

Dienstag, 15. September: VS Niklasdorf

Mittwoch, 16. September: VS Puntigam

Donnerstag, 17. September: VS Weiz

Freitag, 18. September: VS Voitsberg

Kärnten

Montag, 14. September: MS 13 Viktring in Klagenfurt

Dienstag, 15. September: Schulzentrum Völkermarkt

Mittwoch, 16. September: VS St. Andrä

Donnerstag, 17. September: VS West in Spittal an der Drau

Freitag, 18. September: VS St. Veit an der Glan

Langsamer fahren. Besser hinschauen. Sicher ankommen.