  • 16.09.2026, 07:45:02
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Wie wird ein Hotel zum Unikat? Traube Tonbach, Seehotel Wiesler und Familotel verraten ihr Erfolgsgeheimnis

In Folge 1 von Zukunft Gebucht ist ab sofort verfügbar. Wie wird ein Hotel zum Unikat? Traube Tonbach, Seehotel Wiesler und Familotel verraten ihr Erfolgsgeheimnis.
Innsbruck/Berlin (OTS) - 

Die erste Folge von „Zukunft Gebucht" ist ab sofort verfügbar. Der neue Branchentalk für die Hotellerie von morgen bringt akute Fragen ungefiltert auf den Tisch.

Zum Auftakt geht es um die Kunst, anders zu sein: Drei Hotelkonzepte zeigen, wie Unverwechselbarkeit abseits klassischer Luxusmerkmale als Resultat von Haltung, Investition oder Technologie entsteht und ob sich Einzigartigkeit überhaupt planen lässt.

Zu Gast in der ersten Folge sind Matthias Finkbeiner von der Traube Tonbach im Schwarzwald, Anna Wiesler vom Seehotel Wiesler mit klarer eigener Handschrift sowie Armin Biebl von der Familotel AG, der Unverwechselbarkeit durch ein starkes Markenkonzept für Familien schafft. Sie erzählen, was ihr Haus bis heute zum Unikat macht.

Das Moderations-Duo Olga Heuser (DialogShift) und Anton von Verschuer (RateBoard) holt 15 hochkarätige Persönlichkeiten aus der Hotellerie vor die Kamera. Monatlich folgt eine weitere Episode: zur Bedeutung der Hotel-Website im KI-Zeitalter, zum richtigen Maß an Automatisierung sowie zu Hoteliers, die bewusst mit Branchenkonventionen brechen. Die erste Folge kann direkt kostenlos unter www.zukunftgebucht.com angesehen werden.

Rückfragen & Kontakt

Daniela Haid
Telefon: +43 512 387052
E-Mail: [email protected]

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