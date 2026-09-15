Mailand/Wien (OTS) -

World Tennis und die Generali Group haben heute den Abschluss einer globalen mehrjährigen Kooperation als Presenting Partner für den Davis Cup bekannt gegeben.

Die Partnerschaft baut auf dem langjährigen Engagement der Generali im Tennissport auf und steht im Einklang mit den Werten der Generali als Lifetime Partner: Menschen zu unterstützen und Verbindungen in allen Ländern zu fördern, in denen die Group tätig ist.

Der prestigeträchtige, 126 Jahre alte Wettbewerb – künftig als Davis Cup by Generali ausgetragen – kehrt am kommenden Wochenende zurück. 66 Teams werden in 33 Begegnungen auf sechs Kontinenten gegeneinander antreten.

Die Vereinbarung als Presenting Partner bringt die Marke Generali einem weltweiten Millionenpublikum näher – von der Integration in internationale TV-Übertragungen, über umfangreiche Sichtbarkeit in den Arenen bis hin zu prominenten Platzierungen auf den Court- und Medienwänden bei allen Davis-Cup-Veranstaltungen. Darüber hinaus wird das Generali rot in die grüne Markenwelt des Davis Cups integriert.

World Tennis trägt dazu bei, die kommerzielle Entwicklung des Davis Cups im Jahr 2026 deutlich vorzuantreiben. Die Generali führt dabei ein weiterwachsendes Partnerportfolio an.

Die Generali verfügt über eine starke Verankerung im Tennissport. Dazu zählen das Titelsponsoring des Generali Open in Kitzbühel, die Partnerschaft mit Dominic Thiem in Österreich, das Sponsoring des Rolex Monte-Carlo Masters sowie Partnerschaften mit der Real Federación Española de Tenis (RFET) und dem Deutschen Tennis Bund (DTB).

Ross Hutchins, Chief Executive von World Tennis, sagte:

„Heute ist ein besonderer Tag für World Tennis. Mit dieser wegweisenden Partnerschaft vereinen wir zwei starke globale Premiummarken, die gemeinsame Werte teilen und sich dafür einsetzen, weltweit bedeutungsvolle Erlebnisse für Fans und Kund_innen zu schaffen. Die Generali ist die ideale Partnerin, um unseren prestigeträchtigen Wettbewerb auf die nächste Ebene zu heben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Als weltweit bedeutendster Mannschaftswettbewerb im Herrentennis vereint der Davis Cup Leidenschaft und nationalen Stolz in einem Ausmaß, das im Weltsport einzigartig ist. Das Team der Generali schätzt diese globale Reichweite ebenso wie die Werte, für die der Davis Cup steht.“

Philippe Donnet, Group CEO der Generali, sagte:

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit World Tennis für den Davis Cup, eines der renommiertesten und bekanntesten Sportereignisse der Welt. Die Generali ist seit vielen Jahren eng mit dem Tennissport verbunden, einem Sport, der zahlreiche Werte widerspiegelt, die wir täglich leben und fördern, darunter Resilienz, Disziplin und Integrität. Mit dieser Partnerschaft möchten wir die Kraft des Tennissports nutzen, um unser Versprechen als Lifetime Partner weiter zu stärken, einen aktiven Lebensstil zu fördern und einen nachhaltigen positiven Beitrag für Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften zu leisten.“

Die sieben Sieger der Qualifiers der zweiten Runde an diesem Wochenende werden gemeinsam mit dem amtierenden Weltmeister Italien im November beim Davis Cup by Generali Final 8 in Bologna antreten. Dort geht es um die Chance, die begehrte Trophäe zu gewinnen.

Davis Cup by Generali in Wien

Für Tennisfans in Österreich wird die neue Partnerschaft unmittelbar erlebbar: Mit dem Aufeinandertreffen von Österreich und Belgien macht der Davis Cup by Generali am 18. und 19. September Station in Wien. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wird die Bundeshauptstadt wieder Austragungsort eines Davis Cup Qualifier Duells. Dafür verwandelt sich der Wiener Athletiksport Club (WAC) in eine Tennisarena unter freiem Himmel, gespielt wird traditionell auf Sand.

Generali Group

Die Generali Group ist eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.

World Tennis

Seit mehr als einem Jahrhundert setzt sich World Tennis (ehemals ITF) dafür ein, den Tennissport weltweit weiterzuentwickeln und seine langfristige Zukunft als echte globale Sportart zu sichern. Gemeinsam mit seinen 214 Mitgliedsverbänden schafft die Organisation die Voraussetzungen dafür, dass Tennis auf allen Ebenen wachsen kann, indem sie die Teilnahme fördert, Entwicklungswege stärkt und Chancen für Spieler_innen aller Altersgruppen und Leistungsniveaus schafft. Damit unterstützt World Tennis sowohl die Weiterentwicklung des Sports als auch die Gemeinschaften, in denen Tennis gespielt wird.

Als weltweite Autorität und Hüterin des Tennissports sowie seiner Integrität definiert und wahrt World Tennis zudem die Regeln, professionellen Standards und technischen Richtlinien des Sports. Ziel ist es, Tennis auch für kommende Generationen fair, sicher, relevant und attraktiv zu gestalten.

Im Zentrum des globalen Tennissystems steht ein vernetzter Leistungs- und Entwicklungsweg für Spieler_innen. Für junge Profitalente bildet die World Tennis Tour mit jährlich rund 1.850 Turnieren für Damen und Herren, gemeinsam mit den Rollstuhl- und Beach-Tennis-Touren, die wichtigste Plattform für den sportlichen Aufstieg. Sie bietet talentierten Spieler_innen aus aller Welt einen entscheidenden Weg vom Nachwuchstennis auf die internationale Bühne, unabhängig von ihrem Herkunftsland.

Über die World Tennis Tour sammeln Spieler_innen Weltranglistenpunkte, gewinnen Wettkampferfahrung und qualifizieren sich für die ATP- und WTA-Touren sowie für Grand-Slam-Turniere. Gleichzeitig eröffnet dieser Weg auch die Möglichkeit, für die internationalen Teamwettbewerbe von World Tennis nominiert zu werden, darunter der Davis Cup, der Billie Jean King Cup sowie die Weltmeisterschaften im Rollstuhl- und Beach-Tennis. Zudem führt dieser Entwicklungsweg zu Qualifikationsmöglichkeiten für die Olympischen und Paralympischen Spiele.

Davis Cup

Der Davis Cup wurde im Jahr 1900 als Wettbewerb zwischen den USA und Großbritannien ins Leben gerufen. Heute ist er der weltweit größte jährlich ausgetragene internationale Mannschaftswettbewerb im Sport und begeistert Menschen rund um den Globus – von regionalen Bewerben bis hin zum Final 8.

Für die Ausgabe 2026 wurde mit 160 teilnehmenden Nationen ein neuer Rekord verzeichnet.