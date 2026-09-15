ÖPUK ernennt Karl Wöber zum Ehrenmitglied

Wien (OTS) -

Die Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK) hat Univ.-Prof. Dr. Karl Wöber, Gründungsrektor der MODUL University Vienna und langjährigen Vorsitzenden der ÖPUK, in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Wöber stand der Österreichischen Privatuniversitäten Konferenz von Dezember 2012 bis September 2024 vor und prägte damit über nahezu zwölf Jahre die Entwicklung der gemeinsamen Interessenvertretung der österreichischen Privatuniversitäten. In dieser Zeit setzte er sich mit Umsicht, Beharrlichkeit und großer hochschulpolitischer Expertise für die Positionierung des privaten Universitätssektors und für dessen gleichberechtigte Wahrnehmung innerhalb des österreichischen Hochschulsystems ein.

Auch institutionell zählt Wöber zu den Pionieren des Sektors: Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 ist der habilitierte Betriebswirt und international ausgewiesene Tourismusforscher Rektor und Präsident der MODUL University Vienna. 2026 wurde er zudem zum Präsidenten der European Union of Private Higher Education (EUPHE) gewählt und vertritt nun die Interessen privater Hochschulen auch auf europäischer Ebene.

„Karl Wöber hat die ÖPUK über fast zwölf Jahre nicht einfach nur geleitet, sondern wesentlich zu dem gemacht, was sie heute ist: eine starke und selbstbewusste Stimme im österreichischen Hochschulraum. Wer einen noch jungen Hochschulsektor etablieren will, braucht Ausdauer, Überzeugungskraft und gelegentlich auch eine gewisse Hartnäckigkeit – Karl besitzt von allem reichlich. Die Ehrenmitgliedschaft ist unser Dank für das Geleistete und zugleich Ausdruck einer bleibenden Verbundenheit“, sagt Martin Rummel, Vorsitzender der ÖPUK.

Wöber übergab den Vorsitz im September 2024 an Rummel, blieb der ÖPUK jedoch als erster stellvertretender Vorsitzender weiterhin eng verbunden. Mit der Ehrenmitgliedschaft würdigt die ÖPUK sein langjähriges Engagement für die Gemeinschaft der österreichischen Privatuniversitäten und seinen wesentlichen Beitrag zu ihrer Entwicklung und Sichtbarkeit.