Klage des Wiener Tennisverbands gegen Sterba – nach 9 Jahren - abgewiesen

Wien (OTS) -

Die vom Wiener Tennisverband angestrengte Forderung über 480.000 EUR gegen den ehemaligen Präsidenten Franz Sterba wurde von allen Instanzen rechtskräftig abgewiesen.

Damit lösen sich die im Jahr 2016 vorgebrachten Vorwürfe gegen Sterba in Luft auf, dem Verband bleiben sechsstellige Kosten – und einiger Erklärungsbedarf.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2016 erhoben fünf Vereinsvertreter Untreue-Vorwürfe gegen den langjährigen erfolgreichen WTV-Präsidenten Dr. Franz Sterba. Strafrechtliche Ermittlungen dazu wurden bereits 2019 eingestellt. Der Wiener Tennisverband klagte in Folge zivilrechtlich. Nach nunmehr fast 10 Jahren Aufarbeitung ist das Ergebnis für den WTV erschütternd: Keine der haltlosen Vorwürfe wurde vom Gericht bestätigt, und der Wiener Tennisverband muss die gesamten Prozesskosten in sechsstelliger Höhe tragen.

Das ausführliche Interview mit Dr. Franz Sterba zur Causa und den Hintergründen, sowie ein persönlicher Rückblick können Sie auf Youtube unter folgendem LINK ansehen: https://youtu.be/KWYhEozUVqw oder mit QR-Code abrufen