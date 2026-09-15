SPÖ-Bundesbildung trauert um Heinz Kommenda

Wien (OTS) -

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Heinz Kommenda, einem langjährigen und prägenden Bildungsfunktionär der österreichischen Sozialdemokratie. Heinz Kommenda war über viele Jahre eng mit der politischen Bildungsarbeit unserer Bewegung verbunden. Von 1985 bis 1998 war er als Sekretär bzw. Geschäftsführer der SPÖ-Bundesbildungsorganisation tätig und gestaltete damit über 13 Jahre hinweg die politische Bildungsarbeit der Sozialdemokratie auf Bundesebene entscheidend mit. Diese Jahre waren von großen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen geprägt. Politische Bildung bedeutete für Heinz Kommenda dabei nicht nur die Vermittlung von Wissen. Sie war für ihn ein wesentlicher Bestandteil einer lebendigen sozialdemokratischen Bewegung: Menschen für Politik zu interessieren, Zusammenhänge verständlich zu machen, Diskussionen zu ermöglichen und Funktionär*innen das notwendige Rüstzeug für ihre politische Arbeit mitzugeben. „Heinz Kommenda hat über viele Jahre hinweg hervorragende Arbeit für die sozialdemokratische Bildungsbewegung geleistet. Er war ein starker Bildungsfunktionär, der mit seinem einzigartigen Einsatz Verantwortung übernommen und unsere Organisation wesentlich mitgetragen und geprägt hat. Menschen wie Heinz haben dafür gesorgt, dass politische Bildung innerhalb unserer Bewegung einen festen Stellenwert hat. Dafür gebühren ihm unser Dank und unsere Anerkennung. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Prof. Dr. Gerhard Schmid, Vorsitzender der SPÖ-Bundesbildung. ****

Auch nach Kommendas aktiver Zeit blieb sein Wirken ein wichtiger Teil der Geschichte der SPÖ-Bundesbildung. Im Rahmen der Aufarbeitung der Geschichte unserer Bildungsorganisation wurde deshalb auch mit Heinz Kommenda ein ausführliches Zeitzeugengespräch aufgezeichnet. Seine persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen bleiben damit auch für kommende Generationen erhalten.

Eine besondere Bedeutung hatte Heinz Kommenda auch für die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen der österreichischen und der deutschen Sozialdemokratie. SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer Wolfgang Markytan würdigt insbesondere diese Rolle: „Heinz Kommenda war über Jahrzehnte hinweg eine wichtige Verbindung zwischen der SPÖ und der Sozialdemokratie in Deutschland. Er hat dabei eine einzigartige Vernetzung aufgebaut und persönliche wie politische Kontakte gepflegt, von denen unsere Bewegung bis heute profitiert. Ich darf heute in seine Fußstapfen treten und diese wertvolle Arbeit sowohl als Bundesbildungsgeschäftsführer als auch als Kontakt und Bindeglied zur deutschen Sozialdemokratie weiterführen. Das ist für mich Auftrag und Verpflichtung zugleich. Ich bin Heinz für das, was er aufgebaut und hinterlassen hat, sehr dankbar und werde unsere persönlichen Begegnungen und Gespräche in besonderer Erinnerung behalten“, so Wolfgang Markytan.

Die Geschichte der sozialdemokratischen Bildungsbewegung ist immer auch die Geschichte jener Menschen, die ihre Zeit, ihr Wissen, ihre Überzeugung und ihr persönliches Engagement in diese Arbeit eingebracht haben. Heinz Kommenda war einer dieser Menschen – und einer, der über viele Jahre Verantwortung getragen und bleibende Verbindungen geschaffen hat. Die SPÖ-Bundesbildung wird Heinz Kommenda ein ehrendes Andenken bewahren. „Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen, Freund*innen und Wegbegleiter*innen“, so Schmid und Markytan. (Schluss) bj