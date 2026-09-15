SP-Neumayer: Wien funktioniert, ist Vorbild und lebt von Ideen, nicht von Angstmache

Wien (OTS) -

FPÖ und Grüne haben heute ihre Pläne für den politischen Herbst präsentiert. Beide Parteien zeichnen dabei ein düsteres Zukunftsbild. Ein Bild, dem SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA, entschieden entgegenhält: „Politischer Wettbewerb gehört zu einer lebendigen Demokratie. Dennoch sollte er sich daran messen, wer die besten Ideen für die Menschen hat und nicht daran, wer am stärksten verunsichert. Wien profitiert von einem Wettbewerb der Lösungen, dazu laden wir alle Parteien ein.”***

Wien zähle zurecht zu den lebenswertesten Städten der Welt und sei international Vorbild bei sozialem Wohnbau, Beschäftigung, Bildung, leistbaren Öffis, Klimaschutz und Gleichstellung, so Neumayer. „Diese Stärken sind das Ergebnis harter Arbeit vieler Menschen in dieser Stadt. Darauf bauen wir auf, anstatt ein Bild zu zeichnen, das die Menschen unnötig beunruhigt.”

Wien verfolgt bereits seit den späten 1990er-Jahren eine konsequente Klimapolitik und konnte die Pro-Kopf-Emissionen bereits um fast 40 Prozent gegenüber 1990 senken, beim Hitzeschutz stehen mehr als 1.000 Parks, rund 1.800 Trinkbrunnen und 34 Coole Zonen zur Verfügung. Mit beitragsfreiem Kindergarten und Gratis-Ganztagsschulen sichert Wien Bildungschancen unabhängig vom Elterneinkommen. Als Stadt der Frauen hat Wien österreichweit den geringsten Gender-Pay-Gap und stellt gezielte waff-Angebote für Frauen bereit. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln hat Wien in den vergangenen Jahren mit den Linien 12 und 27 zwei neue Straßenbahnlinien in Betrieb genommen, seit 5. September fährt zudem die verlängerte Linie 18 bis zur U2-Station Stadion, dazu kommt der U-Bahn-Ausbau mit dem Linienkreuz U2xU5. Im Wohnbau werden bis 2030 zusätzlich 1.500 neue Gemeindewohnungen sowie mehr als 22.800 geförderte Wohnungen umgesetzt.

„Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat diese Stadt verantwortungsvoll und mit Weitblick durch die Herausforderungen der letzten Jahre geführt", so Neumayer weiter. „Genau das braucht Wien: einen Bürgermeister, der Stabilität garantiert und die Stadt weiterdenkt, statt sie krisenhaft zu beschreiben."

Während FPÖ und Grüne ihre Herbstkampagnen mit Krisenrhetorik einleiten, waren Aktivist:innen der gesamten SPÖ Wien den ganzen Sommer über direkt in den Bezirken präsent: im Austausch mit den Menschen vor Ort, bei ihren tatsächlichen Anliegen. „Diese Arbeit setzen wir auch im Herbst mit voller Kraft fort”, unterstreicht der SPÖ Wien-Landesparteisekretär.

Neumayer betont abschließend: „Konstruktive Kontrolle und ein Wettbewerb der Ideen sind das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Wenn wir wollen, dass die Menschen Vertrauen in die Politik behalten, sollten wir sie durch gute Vorschläge und nicht durch Verunsicherung überzeugen. Wien hat sich immer dann weiterentwickelt, wenn Menschen an die Stadt geglaubt und mitgestaltet haben. Diesem Zugang bleiben wir auch in Zukunft treu." (Schluss)