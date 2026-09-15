  • 15.09.2026, 14:47:32
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FPÖ-Punz: „SPÖ-Hergovich muss sich endlich hinter seine eigene Landesrätin stellen“

SPNÖ-Chef soll Verbesserungsvorschläge auf Tisch legen und Querschüsse unterlassen

Sankt Pölten (OTS) - 

„SPNÖ-Chef Sven Hergovich fällt mit seinen permanenten Querschüssen seiner eigenen Landesrätin Eva Prischl in den Rücken. Sie ist für das Rettungswesen und die Umsetzung der Neuorganisation der Notarztstützpunkte zuständig und verantwortlich“, stellt FPÖ Niederösterreich Gesundheitssprecher LAbg. Richard Punz klar.

Fakt ist: Auch die SPÖ hat den Gesundheitsplan vollinhaltlich mitgetragen. Der Personalmangel und die bevorstehenden Pensionierungen machen eine Neuorganisation der Notarztversorgung alternativlos. „Wer den Gesundheitsplan mitträgt, muss auch Verantwortung für seine Umsetzung übernehmen. Die bestehenden Strukturen lassen sich angesichts des Personalmangels nicht unverändert aufrechterhalten. Das weiß Sven Hergovich haargenau“, so Punz weiter.

Mit seinem Verhalten treibt Hergovich einen Keil in die eigene Partei. „Landesrätin Prischl hat sich dieses kurzsichtige und rein parteipolitisch getriebene Verhalten nicht verdient. Sie braucht Rückhalt, keine Querschüsse. Hergovich soll sich konstruktiv einbringen. Wenn er Vorschläge für eine bessere Gestaltung der Notarztversorgung in NÖ hat, soll er diese direkt mit seiner zuständigen Landesrätin besprechen. Die SPÖ soll aufhören, das parteiinterne Chaos auf dem Rücken der Niederösterreicher auszutragen“, schließt Punz.

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