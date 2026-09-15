Herbstzeit ist Genusszeit im Ausseerland Salzkammergut: Farbenfrohe Natur und ein buntes Vitaltage-Programm

Ausseerland Salzkammergut (OTS) -

Der Herbst zeigt sich im Ausseerland Salzkammergut von seiner vitalen Seite. Bald ist die Landschaft in ein rauschendes Farbenmeer getaucht. Bei bester Fernsicht und angenehmen Temperaturen sind die Bedingungen ideal zum Wandern, Biken und Wohlfühlen. Man lässt die Seele baumeln, tankt Kraft für den Winter und genießt die regionale Kulinarik. Erstmals finden im Oktober die „Vitaltage“ mit einzeln buchbaren Workshops und Kursen für Gesundheit und Wohlbefinden statt.

Natürlich schön: Wandern und Biken

Es sind die intensiven Farben und Lichtstimmungen, die diese Jahreszeit so reizvoll machen. Die Wälder im Ausseerland leuchten in kräftigen Farben, leichter Nebel liegt morgens über der Landschaft, die Luft ist herbstlich klar und frisch.

Naturliebhaber genießen tagsüber die große Auswahl an gut ausgeschilderten Touren zum Wandern und Biken im steirischen Salzkammergut. Geheimtipps aus erster Hand bekommt man von regionalen Wander-Guides. Mit ortskundiger Begleitung lassen sich versteckte Kraftorte entdecken und neue Einblicke in die Region gewinnen.

Vitaltage für Körper und Geist

Auch für die innere Kraft gibt es ein herbstliches Angebot in der Tourismusregion Ausseerland Salzkammergut: Bei den Vitaltagen im Oktober dreht sich alles um Körper, Geist und Wohlbefinden. Der Verein „Vitalkammergut“ hat ein buntes Erlebnisprogramm für ganzheitliche Gesundheit zusammengestellt. Die Workshops und Kurse reichen von Yoga und Meditation über Ernährung und Brotbacken bis zu Klangreisen und Naturerlebnissen.

Unterkunft, Aufenthaltsdauer und Programm werden individuell gewählt. Aus den online buchbaren Angeboten stellen sich Gäste ihre ganz persönliche Vitalzeit zusammen.

Programm und Buchung unter www.ausseerland.at/vitaltage

Fahrtwind mit Aussicht

Wer lieber Action am Berg sucht, wird an einer Mountaincart-Fahrt mit den Loser Legends Gefallen finden. Nach der Auffahrt mit der Panoramabahn und einer Einweisung geht es neun asphaltierte Kilometer durch die Berglandschaft talwärts. Das Tempo ist selbst regulierbar, sodass die Loser Legends auch für Familien ein Erlebnis sind.

Wer etwas Zeit mitbringt, kann die umliegende Natur erkunden und zum Augstsee oder zum Loserfenster spazieren. Geöffnet ist das Fahrerlebnis am Altausseer Hausberg im Oktober und November an den Wochenenden. Mehr Infos für Riders und Rookies unter www.loserlegends.at.

Herbstgenuss aus der Region

Kulinarisch hält der Herbst ebenfalls die passende Stärkung bereit. Gasthäuser, Restaurants und prämierte Köche laden zu regionalen Genüssen wie Wildgerichten, Pilzen sowie frischem Obst und Gemüse aus der Herbsternte.