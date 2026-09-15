  • 15.09.2026, 14:18:03
  • /
  • OTS0140

Herbstzeit ist Genusszeit im Ausseerland Salzkammergut: Farbenfrohe Natur und ein buntes Vitaltage-Programm

Bunter Herbst im Ausseerland
Ausseerland Salzkammergut (OTS) - 

Der Herbst zeigt sich im Ausseerland Salzkammergut von seiner vitalen Seite. Bald ist die Landschaft in ein rauschendes Farbenmeer getaucht. Bei bester Fernsicht und angenehmen Temperaturen sind die Bedingungen ideal zum Wandern, Biken und Wohlfühlen. Man lässt die Seele baumeln, tankt Kraft für den Winter und genießt die regionale Kulinarik. Erstmals finden im Oktober die „Vitaltage“ mit einzeln buchbaren Workshops und Kursen für Gesundheit und Wohlbefinden statt.

Natürlich schön: Wandern und Biken

Es sind die intensiven Farben und Lichtstimmungen, die diese Jahreszeit so reizvoll machen. Die Wälder im Ausseerland leuchten in kräftigen Farben, leichter Nebel liegt morgens über der Landschaft, die Luft ist herbstlich klar und frisch.

Naturliebhaber genießen tagsüber die große Auswahl an gut ausgeschilderten Touren zum Wandern und Biken im steirischen Salzkammergut. Geheimtipps aus erster Hand bekommt man von regionalen Wander-Guides. Mit ortskundiger Begleitung lassen sich versteckte Kraftorte entdecken und neue Einblicke in die Region gewinnen.

Vitaltage für Körper und Geist

Auch für die innere Kraft gibt es ein herbstliches Angebot in der Tourismusregion Ausseerland Salzkammergut: Bei den Vitaltagen im Oktober dreht sich alles um Körper, Geist und Wohlbefinden. Der Verein „Vitalkammergut“ hat ein buntes Erlebnisprogramm für ganzheitliche Gesundheit zusammengestellt. Die Workshops und Kurse reichen von Yoga und Meditation über Ernährung und Brotbacken bis zu Klangreisen und Naturerlebnissen.

Unterkunft, Aufenthaltsdauer und Programm werden individuell gewählt. Aus den online buchbaren Angeboten stellen sich Gäste ihre ganz persönliche Vitalzeit zusammen.

Programm und Buchung unter www.ausseerland.at/vitaltage

Fahrtwind mit Aussicht

Wer lieber Action am Berg sucht, wird an einer Mountaincart-Fahrt mit den Loser Legends Gefallen finden. Nach der Auffahrt mit der Panoramabahn und einer Einweisung geht es neun asphaltierte Kilometer durch die Berglandschaft talwärts. Das Tempo ist selbst regulierbar, sodass die Loser Legends auch für Familien ein Erlebnis sind.

Wer etwas Zeit mitbringt, kann die umliegende Natur erkunden und zum Augstsee oder zum Loserfenster spazieren. Geöffnet ist das Fahrerlebnis am Altausseer Hausberg im Oktober und November an den Wochenenden. Mehr Infos für Riders und Rookies unter www.loserlegends.at.

Herbstgenuss aus der Region

Kulinarisch hält der Herbst ebenfalls die passende Stärkung bereit. Gasthäuser, Restaurants und prämierte Köche laden zu regionalen Genüssen wie Wildgerichten, Pilzen sowie frischem Obst und Gemüse aus der Herbsternte.

Ausseerland Salzkammergut im Herbst genießen

Rückfragen & Kontakt

Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut
Madeleine Mitrovic
Telefon: +43 3622 54040-905
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ausseerland.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ASZ

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Bunter Herbst im Ausseerland [Bild, 4.95MB]
Vorschau Bild von Vitaltage: Waldbaden [Bild, 1.6MB]
Vorschau Bild von Fahrtwind mit Aussicht: Mountaincarts [Bild, 3.74MB]

Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut

Rückfragen & Kontakt

Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut
Madeleine Mitrovic
Telefon: +43 3622 54040-905
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ausseerland.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright