SPÖ-Manninger: Gemeinsam Gewalt gegen Frauen stoppen!

Wien (OTS) -

„Gewalt an Frauen geht uns alle an. Die Sicherheit von Mädchen und Frauen hat oberste Priorität“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. Die SPÖ-Frauen beteiligten sich an der überparteilichen Initiative „Gehen gegen Gewalt“, zu der der Verein „Frauen für Frauen“ aufgerufen hatte. Entlang der Route in Niederösterreich berichteten Frauen von ihren persönlichen Erfahrungen mit Gewalt. ****

„Prävention ist entscheidend. Die Bundesregierung baut den Gewaltschutz und die Beratung aus. In Zukunft wird es mehr Mittel für Schutzunterkünfte, die Krisenintervention und die juristische Prozessbegleitung geben. Die Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die eine niederschwellige Anlaufstelle für Mädchen und Frauen in der Region sind, werden gestärkt“, so Manninger.

Eine wichtige Maßnahme ist die geplante Verschärfung des Sexualstrafrechts. Dazu gehört auch das Verbot des Besitzes von Vergewaltigungsvideos. Wer Frauen sexualisierte Gewalt antut, muss konsequent verfolgt und zur Verantwortung gezogen werden. „Wir brauchen ein Sexualstrafrecht, das Frauen schützt und klar festhält, dass es ohne Zustimmung keinen Sex gibt. Es muss klar sein: Nur Ja heißt Ja“, so Manninger.

„Männer quälen, schlagen, vergewaltigen und ermorden Frauen. Sie nehmen sich das Recht heraus, über das Leben von Frauen zu bestimmen. Diese Gewalt müssen wir stoppen“, sagte Manninger, die sich bei den Initiator*innen für die wichtige Initiative „Gehen gegen Gewalt“ bedankte. (Schluss) bj