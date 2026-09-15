Taucher (SPÖ): FPÖ und Grüne bleiben sich in Sachen Populismus nichts schuldig - Wien liefert stabil und sicher

Wien (OTS) -

“Während die Grünen Wien und FPÖ sich im Thema populistische Hetze gegen die funktionierende Stadtregierung nichts schuldig bleiben, arbeiten wir stetig für unser lebenswertes Wien. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig liefert auch in herausfordernden Zeiten Lösungen für die Menschen in unserer Stadt”, so SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher. Bürgermeister Michael Ludwig steht für Stabilität, Fortschritt und sozialen Zusammenhalt. „Wiens Bürgermeister ist täglich – wie auch am letzten Wochenende beim Tag des Kindes & Europafestes - im Austausch mit den Wiener*innen. Kein anderer steht, so wie er, für ein enkelgerechtes, nachhaltiges und lebenswertes Wien, das Chancen schafft und niemanden zurücklässt“, so Taucher.

FPÖ bringt Verantwortlichkeiten durcheinander

„Die FPÖ richtet Forderungen an den Wiener Bürgermeister, wohlwissend, dass die Kompetenz für Polizei beim Innenministerium liegt. Die SPÖ Wien fordert seit Langem 1.500 zusätzliche Polizist*innen. Die FPÖ wäre angehalten, sich an die zuständige Stelle zu wenden“, stellt Taucher klar. Er erinnert an dieser Stelle: „Es waren die Blauen, die in Regierungsverantwortlichkeit die Polizei drastisch runter kürzte. Das Einzige, was der damalige Innenminister zustande gebracht hat, war es ein paar Pferde anzuschaffen“

Der Klubvorsitzende betont die Maßnahmen Wiens, insbesondere Waffen- und Alkoholverbotszonen: „Wir schauen nicht weg. Mit Maßnahmen wie Waffenverbotszonen und Alkoholverbotszonen arbeiten wir laufend daran, den öffentlichen Raum sicher zu gestalten. Sicherheit entsteht nicht durch laute Pressekonferenzen, sondern durch konsequentes Handeln und Zusammenarbeit.“

Grüne fordern Dinge, die Wien längst erledigt

Auch die Kritik der Grünen weist Taucher zurück: “Wer Wien beim Klimaschutz lautstark Versäumnisse vorwirft, sollte erklären, warum die Grünen dem Wiener Klimagesetz nicht zugestimmt haben. Klimaschutz braucht Verantwortung statt Populismus.“ Unter Bürgermeister Michael Ludwig investiert Wien konsequent in die Zukunft der Stadt: vom Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel über Fernwärme und Fernkälte bis zu moderner Infrastruktur, Forschung und einem starken Gesundheitswesen.

„Während FPÖ und Grüne mit aufgeblasenen Pressekonferenzen und inhaltslosen Kampagnen um Aufmerksamkeit kämpfen, arbeitet Bürgermeister Ludwig jeden Tag daran, Wien sicherer, sozialer und noch lebenswerter zu machen. Er ist die stabile Kraft, die unsere Stadt braucht”, schließt Taucher ab.

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