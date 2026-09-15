Technik, die Vertrauen schafft: Babyphone-Anbieter Nanit erhält medizinische EU-Zertifizierung für sensorlose Atembewegungsüberwachung

Biederitz (OTS) -

Der smarte Babyphone-Anbieter Nanit erreicht einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung seiner Technologie: Das System zur Überwachung der Atembewegungen hat eine medizinische Zertifizierung erhalten. Damit ist Nanit das erste medizinisch zertifizierte Babyphone in der EU, das die Atmung des Babys überwacht, ohne dass ein Sensor am Baby oder im Babybett angebracht werden muss. Die Zertifizierung unterstreicht den Anspruch des Technologieunternehmens, Eltern nicht einfach mehr Daten zur Verfügung zu stellen, sondern ihnen verlässliche Orientierung und mehr Sicherheit im Familienalltag zu geben. Vorgestellt wird die Neuigkeit auf der Kind + Jugend in Köln.

Mehr Sicherheit für Eltern: Atembewegungsüberwachung medizinisch zertifiziert

Das medizinisch zertifizierte System von Nanit überwacht die Atemfrequenz von Babys im Alter von null bis 24 Monaten während des Schlafs. Dafür erfasst das Nanit Pro Kamera Babyphone die Bewegungen des speziell entwickelten Atembands, das am Bauch des Babys anliegt - ganz ohne elektronische Sensoren am Körper des Babys oder im Bett. Erkennt das System länger als 20 Sekunden keine Atembewegung, warnt es die Eltern unmittelbar mit einem Red Alert, der höchsten Warnstufe. So können sie frühzeitig auf Auffälligkeiten reagieren. Das System wurde unabhängig nach den geltenden Vorgaben für Medizinprodukte in der EU und Großbritannien geprüft und erfüllt die regulatorischen Anforderungen an die Überwachung der Atemfrequenz. In der EU ist das System als Medizinprodukt der Klasse IIb gemäß EU MDR 2017/745 zertifiziert. Dass Nanit Eltern auch emotional entlastet, zeigt sich im Alltag: 95 Prozent der Eltern berichten, dass sie dank Nanit mehr innere Ruhe empfinden*.

Vom Babyphone zum Begleiter durch die ersten Lebensjahre

Die medizinische Zertifizierung ist für Nanit Teil einer größeren Entwicklung: vom smarten Babyphone zu einer intelligenten Elternplattform, die Familien von der ersten Nacht an begleitet und mit ihren Bedürfnissen wächst. Schlaf, Routinen und Bedürfnisse ändern sich in Familien mit kleinen Kindern ständig und jede Entwicklungsphase bringt andere Fragen mit sich. Während anfangs vor allem die sichere Überwachung im Mittelpunkt steht, werden später beispielsweise Schlafplanung, Erinnerungen und Unterstützung in unterschiedlichen Entwicklungsphasen wichtiger.

Bei Fragen haben junge Eltern heute Zugang zu mehr Informationen denn je. "Aber mehr Informationen bedeuten nicht automatisch mehr Sicherheit", sagt Tor Ivry, Mitgründer von Nanit. "Technologie sollte Eltern im Alltag wirklich entlasten und ihnen Sicherheit und Vertrauen geben. Die medizinische Zertifizierung ist dafür ein wichtiger Meilenstein. Sie zahlt auf unser Ziel ein, Eltern die Orientierung und die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihr Kind bestmöglich zu begleiten."

Nanit gibt Orientierung statt zusätzliche Datenflut

Genau hier setzt Nanit an: Statt Eltern mit zusätzlichen Daten zu überfordern erfasst Nanit relevante Informationen, erkennt mithilfe von KI Muster und Zusammenhänge, ordnet sie ein und hilft Eltern, daraus hilfreiche Schlüsse für ihren Alltag zu ziehen. All das ist wissenschaftlich fundiert: Mehr als zehn Milliarden Stunden Schlafdaten bilden die Grundlage für die Auswertung von Schlafmustern.

Entlastung bedeutet auch, Verantwortung nicht allein tragen zu müssen. Wenn relevante Informationen, Beobachtungen und Routinen für beide Elternteile zugänglich sind, können Entscheidungen leichter gemeinsam getroffen und Aufgaben geteilt werden. Nanit versteht Technologie deshalb als einen unterstützenden Partner im Elternalltag: Sie soll nicht anstelle der Eltern entscheiden, sondern ihnen und anderen Betreuungspersonen die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, um ihr Kind bestmöglich gemeinsam zu begleiten.

Weitere Informationen zur medizinischen Zertifizierung finden Sie hier: https://nanit.de/pages/medizinisch-zertifiziert

*Ergebnis des Nanit Parenting Report 2025

Hinweis zum Geltungsbereich der Zertifizierung:

Das Nanit-Atem- und Bewegungsüberwachungssystem dient dazu, die Atemfrequenz von Säuglingen (0-24 Monate) während des Schlafs im Kinderbett mithilfe von Videoaufnahmen der Nanit Pro-Kamera in Verbindung mit dem Nanit Atemband zu erfassen und zu überwachen, sobald dieses über die Nanit-App aktiviert wurde. Das Nanit-Atem- und Bewegungsüberwachungssystem soll außerdem eine Benachrichtigung auslösen, wenn über einen Zeitraum von mehr als 20 Sekunden keine Atmung festgestellt wird.