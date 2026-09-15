IV-Wettbewerb: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler machten sich über Bild der Industrie Gedanken

Wien (OTS) -

Wie lässt sich Österreichs Industrie heute noch in einem Bild fassen, wenn der rauchende Schornstein längst nicht mehr zutrifft? Mit dieser Frage haben sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Studierende beschäftigt. Im Rahmen des „Icon-Wettbewerbs“ der Industriellenvereinigung (IV) suchten sie nach einem modernen, zeitgemäßen Symbol, das das Bild und die Errungenschaften der österreichischen Industrie zeigt.

Die IV hat den Wettbewerb anlässlich ihres 80-jährigen Bestehens ausgerufen. Eingereicht werden konnte in zwei Kategorien – Icon-Gestaltung mit künstlicher Intelligenz sowie zeichnerische und grafische Gestaltung – jeweils in den Altersgruppen bis 18 und ab 19 Jahre. Über die eingereichten Ideen entschied der IV-Bundesvorstand, mit seinen rund 120 Eigentümerinnen, Eigentümern, Vorständinnen und Vorständen österreichischer Industriebetriebe. Gewonnen hat Rabia, Schülerin des BG/BRG Groß-Enzersdorf - die einfache Symbolik und die Kombination aus unterschiedlichen Industrieelementen war letztlich ausschlaggebend.

Kreative Auseinandersetzung mit Wahrnehmung der Industrie

Die Beteiligung reichte quer durch alle Bundesländer und Altersstufen: Schülerinnen und Schüler sowie Studierende setzten sich mit der Frage auseinander, wie moderne Industrie aussieht – von Fertigung und Forschung bis zu den Produkten des Alltags und übersetzten diese Auseinandersetzung in eigene Symbole. „Wie junge Menschen Industrie wahrnehmen, entscheidet mit darüber, ob sie später auch für einen Beruf oder ein Studium in diesem Bereich wählen“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. „Dass sich so viele Schülerinnen und Schüler mit dem Bild der Industrie auseinandergesetzt haben, zeigt, wie stark sich die Industrie in Österreich in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wie viel Kreativität in dieser Auseinandersetzung steckt.“

Die IV bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Ideen und ihr Engagement sowie bei den Lehrkräften, die den Wettbewerb an ihren Schulen begleitet und die Teilnahme möglich gemacht haben.

Zum Wettbewerb

Insgesamt wurden 545 Ideen quer über alle Bundesländer eingereicht. Alle Informationen zum Wettbewerb und den Einreichungen finden Sie unter: https://madebyindustrie.at/iconergebnisse