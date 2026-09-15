Korrigierte Version: Ö3-Verkehrsaward für ÖAMTC, ASFINAG und EYYES

Wien (OTS) -

Der ÖAMTC wurde am Dienstag, 15. September 2026, gemeinsam mit der ASFINAG und dem österreichischen Unternehmen EYYES für das Projekt „CollisionEye“ mit dem Ö3-Verkehrsaward in der Kategorie "Innovation" ausgezeichnet. "Diese Auszeichnung zeigt, dass unser Einsatz, den Arbeitsplatz Straße sicherer zu machen, wertgeschätzt wird. Wir helfen mit unseren Teams aus Pannenhilfe und Abschleppdienst rund um die Uhr Menschen in Notsituationen – die Sicherheit für alle Beteiligten steht dabei stets an erster Stelle", so ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik, der die Auszeichnung gemeinsam mit Katharina Brezina, Leiterin Mobiler Dienst in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland entgegennahm. ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl ergänzt: “Wir tun alles, um dieses Risiko auf ein Minimum zu reduzieren, mit internen Schulungen, bewusstseinsbildenden Kampagnen und eben mit Innovationen wie dem CollisionEye.”

Bereits seit September 2025 setzt der Mobilitätsclub das KI-basierte Kamerasystem CollisionEye im Rahmen eines Testbetriebs ein, um Pannenhilfe- und Abschleppfahrer:innen bei ihrer Arbeit unmittelbar neben dem fließenden Verkehr besser zu schützen. Das System warnt durch entsprechende akustische und Vibrationssignale frühzeitig vor drohenden Kollisionen. Dadurch gewinnen Mitarbeiter:innen wertvolle Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Die bisherigen Erfahrungen im Praxiseinsatz während der Testphase in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland fallen überaus positiv aus, der Testbetrieb wird laufend erweitert.

Der ÖAMTC setzt aber nicht nur auf innovative Technik, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen, sondern auch auf Bewusstseinsbildung. Die gemeinsam mit der ASFINAG initiierte Kampagne "Danke, dass du auf meine Mama/meinen Papa aufpasst" soll für mehr Rücksichtnahme gegenüber Menschen sensibilisieren, die am Arbeitsplatz Straße tätig sind. Denn trotz technischer Unterstützung bleibt die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer:innen der wichtigste Beitrag für mehr Sicherheit.

Die Ö3-Verkehrsawards wurden vom designierten ORF-Generaldirektor Clemens Pig, Ö3-Senderchef Michael Pauser, Bundesminister für Inneres Gerhard Karner und Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur Peter Hanke verliehen.

Infos zur Kampagne „Danke, dass du aufpasst“ am ÖAMTC Blog: Danke, dass du aufpasst! | ÖAMTC