„Sind wir machtlos gegen Putin?“: Erste Ausgabe von ORF-III-„zur SACHE“ nach der Sommerpause am 16. September

Wien (OTS) -

Drohnen, Hacker-Angriffe und Fake-News in sozialen Medien: Russland droht, manipuliert und testet die Widerstandsfähigkeit Europas. Vom hybriden Krieg ist die Rede. Mit den Drohnen am Leipziger Flughafen sei aber eine Grenze überschritten worden, sagen Experten. Viele Menschen machen sich Sorgen, dass Europa in einen Konflikt hineingezogen wird. Russland ist eine Atommacht, angeführt von einem skrupellosen Machthaber, der mit seinen Großmacht-Fantasien das Rad der Geschichte zurückdrehen will. Wie ist damit umzugehen? Wie groß ist das Risiko, dass der hybride Krieg zum echten militärischen Konflikt eskaliert? Vor allem rechte politische Parteien wollen die Unterstützung für die Ukraine einstellen, so auch die Freiheitlichen in Österreich. Bei Wahlen und in Umfragen legen diese Parteien zu – von Deutschland über Frankreich bis Großbritannien. Bröckelt damit die Unterstützung Europas für die Ukraine? Was würde eine Niederlage Kiews für Europa bedeuten?

Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier in der ersten Ausgabe von „zur SACHE“ nach der Sommerpause am Mittwoch, dem 16. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Susanne Fürst (Klubobmann-Stellvertreterin FPÖ), Douglas Hoyos (Generalsekretär NEOS), Gustav Gressel (Militärexperte, Landesverteidigungsakademie Wien) und Wolfgang Mueller (Russland-Experte, Universität Wien).

Danach widmet sich „Puls der Zeit – Trumps Kriegskabinett (1/2)“ (23.20 Uhr) und der Frage, warum Donald Trump trotz seines Wahlversprechens, keine neuen Kriege zu beginnen, in seiner zweiten Amtszeit vermehrt auf militärische Stärke und Einsätze setzt.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.orf.at/orf3 abrufbar.