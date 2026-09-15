ASFINAG: Ö3-Verkehrsaward an ASFINAG und ÖAMTC für Einsatz von innovativem Sicherheitssystem

Wien (OTS) -

Der Arbeitsplatz Autobahn ist gefährlich. Das zeigt leider auch die traurige Unfall-Statistik. Bei sechs Unfällen waren im Jahr 2025 Mitarbeitende der ASFINAG involviert, während sie auf der Autobahn ihrer Arbeit nachgingen. In den vergangenen fünf Jahren waren es insgesamt 48 Unfälle, bei denen mehrere ASFINAG-Mitarbeiter schwer und zwei sogar tödlich verletzt wurden. Aus diesem Grund hat die ASFINAG gemeinsam mit dem ÖAMTC das neue KI-basierte System der EYYES GmbH in einer Testphase im Einsatz, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit auf der Straße besser schützen soll. Die Innovation wurde nun von Ö3 mit dem Verkehrsaward in der Kategorie „Innovation des Jahres“ ausgezeichnet.

Motor hinter dem breit angelegten Test ist das Arbeitnehmerschutz-Team der ASFINAG rund um Reinhard Wendler und Patrick Wimmer sowie Geschäftsführerin Tamara Christ. Mehr als 20 Fahrzeuge hat die ASFINAG mittlerweile mit diesem System ausgestattet. Die Funktionsweise: Eine Kamera am Einsatzfahrzeug erkennt sich nähernde Fahrzeuge, ermittelt Richtung und Geschwindigkeit und berechnet daraus das Kollisionsrisiko. Bei Gefahr werden die herannahenden Lenkerinnen und Lenker zuerst über ein akustisches Warnsignal gewarnt, damit sie reagieren und ausweichen. Zusätzlich erhalten die Mitarbeitenden über einen am Körper getragenen Funkempfänger einen Vibrationsalarm, um sich in Sicherheit bringen zu können.

„Dieses System ist eine weitere gute Möglichkeit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer gefährlichen Arbeit auf der Autobahn besser zu schützen“, sagt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl. „Wir tun alles, um dieses Risiko auf ein Minimum zu reduzieren, mit internen Schulungen, bewusstseinsbildenden Kampagnen wie der aktuellen „Meine Mama/mein Papa arbeitet für dich – danke, dass du aufpasst“ und eben mit Innovationen wie dieser.“

„Wir helfen mit unseren Teams aus Pannenhilfe und Abschleppdienst rund um die Uhr Menschen in Notsituationen – die Sicherheit für alle Beteiligten steht dabei stets an erster Stelle ", so ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik.

Verliehen wurden die Ö3-Verkehrsawards am Dienstag im Ö3-Haus am Küniglberg vom designierten ORF-Generaldirektor Clemens Pig, Ö3-Senderchef Michael Pauser, Bundesminister für Inneres Gerhard Karner und Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur Peter Hanke.

Mehr Infos zur aktuellen ASFINAG-Kampagne:

https://blog.asfinag.at/arbeitssicherheit