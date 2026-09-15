  • 15.09.2026, 12:31:32
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Wiener Grüne verlangen Sondergemeinderat zu Hitzeschutz und fordern erneut Wohnungsschutzgesetz

Wien (OTS) - 

Die nicht amtsführenden Stadträt*innen Judith Pühringer und Peter Kraus haben heute, Dienstag, bei einer Pressekonferenz einen Gemeinderat auf Verlangen zum Hitzeschutz in Wien gefordert. Die Grünen kritisierten die Maßnahmen der Stadtregierung während des vergangenen Sommers als unzureichend. Kraus verwies auf die Belastungen durch hohe Temperaturen in Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Spitälern. „Die Stadt muss die Bevölkerung bei Hitze besser schützen“, sagte Kraus. Es brauche nach Ansicht der Grünen dauerhaft zugängliche Abkühlungsräume, einen verbindlichen Hitzeschutzplan sowie Investitionen in Begrünung, Beschattung und die Sanierung öffentlicher Gebäude.

Pühringer forderte darüber hinaus erneut ein Wiener Wohnungsschutzgesetz für den Gemeindebau. Dieses solle kommunale Wohnungen ähnlich wie das Wiener Wasser in der Stadtverfassung absichern. „Gemeindewohnungen müssen dauerhaft in öffentlicher Hand bleiben“, sagte Pühringer.

Weitere Informationen: Grüner Klub im Rathaus, Kommunikation, Tel.: 01/4000-81814 (Schluss) wei

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