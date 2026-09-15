ELGA Projectathon 2026: Wo digitale Gesundheitsversorgung praktisch erprobt wird

Wien/Graz (OTS) -

Wie kommunizieren Spitäler, Labore und Arztpraxen im digitalen Zeitalter sicher und fehlerfrei miteinander? Die Antwort liefert der österreichische ELGA Projectathon 2026 der IHE Austria, der von 15. bis 17. September in der Steiermark gastiert. Im Seminarzentrum des LKH Graz testen IT-Unternehmen und Entwickler:innen die Interoperabilität ihrer Softwareprodukte für das Gesundheitswesen. Im Fokus steht der standardisierte Austausch von ELGA-Bilddaten, um die Systeme fit für den Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS) zu machen.



Der Ablauf des ELGA Projectathons erinnert visuell an eine LAN-Party, wobei sogenannte „IHE-Monitore“ die Datenübertragungen streng kontrollieren, protokollieren und die Prüfergebnisse validieren. Ein Projectathon ist eine hochspezialisierte Form eines Connectathons („Test-Marathon“), bei dem ein konkretes System – in diesem Fall die Infrastruktur der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) – im Mittelpunkt steht. Die Herstellung dieser lückenlosen Interoperabilität auf Basis der IHE-Methodik bietet messbare Vorteile für das gesamte Gesundheitswesen.



Vorteile für Patientinnen und Patienten

Beim ELGA Projectathon wird die technologische Basis dafür geschaffen, dass Patient:innen neben ihren Befunden künftig auch Bilder (Röntgen, CT, MRT, Ultraschall) direkt über ELGA abrufen können. Das physische Mitschleppen von Datenträgern von Praxis zu Praxis erübrigt sich damit. Egal ob in Wien, Bregenz oder Graz – berechtigte behandelnde Ärzt:innen haben die Bilddaten im Ernstfall sofort parat.



Vorteile für das österreichische Gesundheitswesen

Eine gemeinsame Datenbasis ermöglicht den Aufbau moderner Versorgungsstrukturen und neuer Modelle der Leistungserbringung. Da Daten stets am Point-of-Care der Patient:innen verfügbar sind, entfallen zeitaufwendige Datenabfragen und manuelle Nachsendungen. Zudem eliminiert die durchgängige digitale Verfügbarkeit ineffiziente Medienbrüche im Befundwesen wie das Ausdrucken und anschließende Wiedereinscannen.



Vorteile für die IT-Industrie

Die konsequente Einhaltung internationaler Standards erschließt der heimischen Wirtschaft sowohl den europäischen Markt (via EHDS) als auch den Weltmarkt. Die garantierte Interoperabilität sichert zudem die DSGVO-konforme Datenübertragbarkeit. Gesundheitsdienste profitieren von einem einfachen Systemwechsel ohne das Risiko eines Vendor-Lock-ins, was den fairen Marktwettbewerb nachhaltig stärkt.



Programm Medien & Besuchertag (Mittwoch, 16. September)

Am Mittwoch öffnet der Projectathon seine Türen für Medien, Fachpublikum und Studierende. Journalist:innen – insbesondere aus den Redaktionen für Gesundheit, IT und Wirtschaft – können den Tag flexibel für Hintergrundberichte nutzen.

10:00 Uhr – Pressekonferenz im Seminarzentrum Karlheinz Kornhäusl (Gesundheitslandesrat Steiermark) Alexander Degelsegger (Sektionschef im Gesundheitsministerium) Ulf Drabek (Vorstand der KAGes) Emmanuel Helm (Leitung Standards und Usability, ELGA GmbH) Alexander Schanner (Sprecher des Vorstandes der IHE Austria; Moderation)

11:00 Uhr – TV-Aufnahmen, Interviews und Fototermine



11:30 Uhr – Hauptpodium : „Was braucht Österreich, um digitale Gesundheitslösungen rascher in die Umsetzung zu bringen?“

Spitzenvertreter:innen des Bundesministeriums (BMASGPK), des Landes Steiermark, der KAGes, der ELGA GmbH, IHE Austria

Spitzenvertreter:innen des Bundesministeriums (BMASGPK), des Landes Steiermark, der KAGes, der ELGA GmbH, IHE Austria 12:30–16:00 Uhr – Führungen:

Live-Einblicke in den „Maschinenraum“ der digitalen Gesundheit, bei dem Systeme auf Herz und Nieren geprüft werden

16:30 Uhr – Fachpanel: „Standards, Testing und Umsetzungstiefe“

Diese Expertenrunde widmet sich den technischen Grundlagen, internationalen Praxiserfahrungen mit IHE-Standards sowie klinischen Digitalisierungs-Showcases aus dem Spitalsalltag am Forschungsstandort Graz



Über die Veranstaltung

Die erfolgreiche Umsetzung des ELGA Projectathons basiert auf der engen Kooperation mit starken Partnern aus Politik, Verwaltung und Praxis. Die Initiative wird unterstützt vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, der ELGA GmbH, IHE Catalyst, dem Dachverband der Sozialversicherungsträger (inkl. SVC) sowie dem Land Steiermark mit der KAGES und dem Gesundheitsfonds Steiermark.



Über IHE Austria

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) ist eine weltweite Initiative zur Optimierung des digitalen Datenaustauschs in der Medizin. Ziel ist eine lückenlose Interoperabilität von Gesundheitssystemen auf Basis internationaler Standards. Der österreichische Ableger IHE Austria setzt sich seit 2008 für die nationale Implementierung dieser Leitfäden ein. Der Verein vernetzt Technologieanbieter, Gesundheitseinrichtungen, öffentliche Stellen und Forschung, um Qualität und Effizienz im österreichischen Gesundheitswesen zu steigern.

ELGA Projectathon 2026: Pressekonferenz & Besuchstag

IHE Austria lädt am 16. September zu Pressekonferenz, Fachpodium und Besuchstag am LKH Graz. Im Rahmen des ELGA Projectathons 2026 testen Entwickler und IT-Hersteller live den standardisierten Austausch von ELGA-Bilddaten. Die Initiative zeigt, wie moderne Versorgungsstrukturen ohne Anbieterabhängigkeiten entstehen und das heimische Gesundheitswesen fit für den europäischen Datenraum (EHDS) gemacht wird.

Datum: 16.09.2026, 10:00 Uhr - 16.09.2026, 16:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: LKH-Univ. Klinikum Graz, Gebäude 19, Seminarzentrum

Auenbruggerplatz 19

8036 Graz

Österreich

URL: https://www.ihe-austria.at/einladung-zum-oesterreichischen-elga-projectathon