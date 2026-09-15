- 15.09.2026, 12:12:32
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- OTS0107
Termine am 16. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 13.30 Uhr, Medientermin Dachgleiche für Wohn- und Pflegeheim Violapark mit u.a. Stadtrat Peter Hacker und BV Marcus Franz (10., Theodor-Sickel-Gasse 8-10)
(Schluss) red
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