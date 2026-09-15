„Da Stefan, da für Dich“ geht weiter: Kaineder erinnert mit eigenem Jingle an sein persönliches Gesprächsangebot

Linz (OTS) -

Im Frühjahr hat Stefan Kaineder, Landessprecher der Grünen Oberösterreich, seine persönliche Handynummer öffentlich gemacht und die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher eingeladen, ihn direkt anzurufen. Aus der mutigen Idee ist mittlerweile ein dauerhaftes Gesprächsangebot geworden: Mehr als 1.000 Telefonate sind seither entstanden.

Von 14. bis 28. September erinnert ein eigens produzierter Jingle auf vier großen Privatradios in Oberösterreich daran, dass Kaineder weiterhin unter der bekannten Telefonnummer erreichbar ist. Gesungen wird der Song von Stefan Kaineder selbst -ganz ohne KI-Stimme, Stimm-Double oder Playback.

„In den vergangenen Monaten habe ich mit unglaublich vielen Leuten in Oberösterreich telefoniert. Ich habe viel Positives gehört, aber auch viel Frust, Sorgen und ganz konkrete Probleme aus dem Alltag. Diese Gespräche haben mir einmal mehr gezeigt: Politik darf nicht nur reden und erklären. Politik muss zuhören, nachfragen und verstehen, was die Menschen wirklich beschäftigt“, sagt Kaineder.

0664 5076745 - die Telefonnummer, die direkt zu Stefan Kaineder führt

Wer die veröffentlichte Nummer wählt, landet weder in einem Vorzimmer noch in einem Callcenter oder bei einem KI-Bot. Das Telefon ist Stefan Kaineders persönliches Handy. Kann er aufgrund eines Termins oder eines laufenden Gesprächs gerade nicht abheben, ruft er zurück.

Die Telefonnummer wurde nach dem Ende der Kampagne im Mai bewusst nicht abgeschaltet. Aus den ersten Hunderten Gesprächen sind inzwischen mehr als 1.000 Telefonate geworden. Manche Anliegen konnten direkt geklärt oder an die zuständigen Stellen weitergegeben werden. Aus anderen Gesprächen entstanden persönliche Treffen und Besuche vor Ort.

„Natürlich kann ich nicht jedes Problem mit einem Telefonat lösen. Aber ich kann jedes Anliegen ernst nehmen. Ich kann zuhören, nachfragen und mich darum kümmern. Genau dieses Verständnis von Politik möchte ich leben: direkt, persönlich und auf Augenhöhe“, so Kaineder.

„Es geht nicht darum, dass ich singe. Es geht darum, dass ich abhebe.“

„Da Stefan“ leiht der Kampagne dabei nicht nur sein Gesicht, sondern auch seine eigene Stimme. Musik ist für ihn kein Fremdkörper: Er hat selbst in einer Band gespielt und kommt aus einer musikalischen Familie.

„Ich singe den Jingle selbst, weil ich persönlich für dieses Versprechen stehe. Natürlich muss nicht jeder denselben Musikgeschmack haben. Der Song darf überraschen, er darf auch polarisieren. Entscheidend ist etwas anderes: Wenn sich die Menschen dadurch daran erinnern, dass sie mich tatsächlich anrufen können und ich ihnen zuhöre, dann hat er genau seinen Zweck erfüllt. Es geht nicht darum, dass ich singe. Es geht darum, dass ich abhebe“, so Kaineder.

Für ihn ist die Fortsetzung der Telefonate auch eine Antwort auf eine zunehmende Distanz zwischen Politik und Bevölkerung: „Ich erlebe in meinen Gesprächen viel Verunsicherung und auch Enttäuschung darüber, dass Politik oft weit weg vom täglichen Leben der Menschen erscheint. Dagegen hilft kein weiterer politischer Monolog. Wir müssen raus, zuhören und wieder stärker miteinander ins Gespräch kommen.“

Zwei Wochen „Da Stefan“ in ganz Oberösterreich

Die Reminder-Kampagne läuft von 14. bis 28. September 2026. Der Jingle wird in diesem Zeitraum auf vier großen privaten Radiosendern in Oberösterreich ausgespielt. Begleitet werden die Radiospots von Online-Werbung in großen oberösterreichischen Medien sowie einer breiten digitalen und analogen Aktivierung der Grünen Oberösterreich.

Geplant sind unter anderem Social-Media-Formate und -Aktionen, Newsletter, Straßenaktivitäten sowie begleitende Presse- und PR-Maßnahmen.

Kaineder: „Beim Reden kommen d’Leut zam. Beim Singen vielleicht noch ein bissl mehr. Vor allem aber gilt: Meine Nummer bleibt dieselbe und mein Angebot steht. Wenn dich etwas beschäftigt, dann ruf mich an. Ich hör dir zu.“