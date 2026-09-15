Tennis Davis Cup im ORF: Österreich spielt gegen Belgien um Einzug in Final 8 live aus dem Prater

Wien (OTS) -

Österreichs Tennis-Herren kämpfen um den erneuten Einzug in die Davis Cup Final 8: In der zweiten Qualifikationsrunde trifft das Team von Kapitän Jürgen Melzer am 18. und 19. September 2026 auf der Anlage des Wiener Athletiksport Clubs auf Belgien. Gespielt wird auf dem neuen Sandplatz, der im Praterareal errichtet wurde und Platz für rund 5.000 Fans bietet. Für Österreich stehen Juri Rodionov, Joel Schwärzler, Lukas Neumayer sowie die Doppelspezialisten Lucas Miedler und Neil Oberleitner im Aufgebot. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für das Finalturnier der besten acht Nationen der Welt im November in Bologna. ORF 1 und ORF ON übertragen am Freitag, dem 18. September, um 12.45 Uhr sowie am Samstag, dem 19. September, um 10.50 Uhr live. Am Mikro werden Oliver Polzer und Experte Alexander Peya die Spiele begleiten – Lukas Schweighofer moderiert die Sendung.

Hitradio Ö3 ist mit Sportreporter Christoph Ott vor Ort, er wird mit Live-Berichten, Analysen, Hintergrundberichten und Interviews auf Ö3 und in den ORF Radios informieren.

Tennis-Fans kommen auch im Web und via App auf ihre Kosten: sport.ORF.at und ORF ON bieten rund um den Davis Cup ein multimediales Package mit Streams der TV-Übertragungen, Storys, Analysen und Tabellen. Auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT informieren aktuell.