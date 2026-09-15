Wiener FPÖ präsentiert Herbstkampagne: Kurswechsel nur mit uns!

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „So kann’s nicht weitergehen – Kurswechsel nur mit uns!“ startet die Wiener FPÖ ihre große Herbstkampagne. Im Mittelpunkt stehen jene Themen, die die Wiener täglich beschäftigen: Sicherheit, Teuerung, Zuwanderung und Integration sowie die zahlreichen Skandale und Missstände im Verantwortungsbereich der rot-pinken Stadtregierung.

„Die Menschen spüren jeden Tag, dass Wien unter Bürgermeister Michael Ludwig in die falsche Richtung läuft. Die Preise steigen, die Sicherheitsprobleme werden größer, die Folgen der Massenzuwanderung immer deutlicher und gleichzeitig jagt im roten Machtapparat eine Affäre die nächste. Unser Auftrag ist daher klar: Wien braucht einen Kurswechsel und diesen Kurswechsel gibt es nur mit der FPÖ und Dominik Nepp“, erklärt FPÖ-Wien-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker.

Brucker verweist insbesondere auf die Affären des vergangenen Sommers – von den Vorgängen bei den Wiener Volkshochschulen und im Marktamt bis zu den sogenannten Ludwig/Ruck-Files. „Während sich Ludwig wegduckt und versucht, Skandale auszusitzen, übernehmen wir die Kontrollarbeit. Wir schauen hin, decken auf und zwingen den Bürgermeister, sich den Fragen zu stellen, denen er außerhalb des Rathauses aus dem Weg geht. Das System Ludwig ist am Ende.“

Landesparteisekretär LAbg. Michael Stumpf betont, dass die Kampagne bewusst auf den direkten Kontakt mit der Bevölkerung setzt: „Politik muss dort stattfinden, wo die Menschen sind. Deshalb hören den Wienern selbst zu. In den kommenden Wochen sind wir mit rund 100 Standaktionen in allen Wiener Gemeindebezirken unterwegs. Jeder kann zu uns kommen, seine Anliegen schildern und uns sagen, wo der Schuh drückt.“

Begleitet wird die Kampagne von einer breiten Außenwerbung mit mehr als 80 Citylights, rund 100 Flächen im 16-Bogen-Format, fast 50 Flächen im 24-Bogen-Format sowie über 500 Flächen im 8-Bogen-Format. „Unsere wichtigste Fläche bleibt aber die Straße. Dort hören wir von Frauen, die sich nachts nicht mehr sicher fühlen, von Familien, die unter Mieten, Energiepreisen und den Kosten des täglichen Lebens leiden, und von Eltern, die uns von den Zuständen an Wiener Schulen berichten“, so Stumpf.

Allerdings darf es nicht beim Zuhören bleiben. „Hinschauen, zuhören, aufzeigen und handeln – das ist die Seele dieser Kampagne. Wir werden parlamentarische Initiativen setzen, Missstände aufdecken und dort, wo es notwendig ist, auch rechtliche Schritte einleiten. ‚So kann’s nicht weitergehen‘ beschreibt den Zustand. ‚Kurswechsel‘ ist unsere Antwort darauf“, betont Stumpf abschließend.

Link zum Kampagnen-Download: https://www.fpoe-wien.at/kurswechsel