Beton Dialog Österreich startet Podcast über das Bauen von morgen

Wien (OTS) -

Ist Beton ein Baustoff von gestern – oder das Fundament unserer klimafitten Zukunft? Der neue Podcast „Betont Zukunft" von Beton Dialog Österreich liefert Wissen statt Klischees: Wie bauen wir heute für morgen? Welche Rolle spielt der Baustoff Beton beim nachhaltigen Bauen? Stärken technologischen Innovationen am Bau Klimaschutz, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft? Wo steht der österreichische Bausektor bei der Bewältigung dieser Aufgaben? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das neue Audio- und Videoformat von Beton Dialog Österreich.

Antworten auf diese Fragen liefern Claudia Dankl und Sebastian Spaun, Vorstände von Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie, bereits in Episode 1: Was die Betonbranche aus der Vergangenheit lernen kann, welche Fortschritte die österreichische Zementindustrie bei der Umsetzung ihrer CO 2 -Roadmap macht und welche neuen Möglichkeiten Beton als Energiespeicher beim Heizen und Kühlen unserer Gebäude eröffnet, stand im Mittelpunkt des Gesprächs. In den folgenden Episoden kommen Menschen zu Wort, die die Betonbranche mitgestalten, neue Ideen vorantreiben und sich mit den Herausforderungen und Lösungen für das Bauen von morgen beschäftigen.

„Betont Zukunft“ ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, auf YouTube und auf https://beton-dialog.at/episode-1-beton-baustoff-von-gestern-oder-fundament-unserer-zukunft.

Mehr Informationen und Fotos: https://beton-dialog.at/ neuer-podcast-betont-zukunft

Über Beton Dialog Österreich