Aktionswoche Patient:innensicherheit 2026: Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebt mit einer chronischen Erkrankung.

Wien (OTS) -

Die Aktionswoche der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit, die anlässlich des Internationalen Tags der Patient:innensicherheit am 17. September stattfindet, widmet sich heuer vom 14.–18.09.2026 der sicheren Versorgung von Menschen mit nichtübertragbaren, chronischen Erkrankungen. Das Thema folgt der diesjährigen WHO-Kampagne „Safe care for noncommunicable diseases" mit dem Slogan „Safe care for life!". Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und chronische Atemwegserkrankungen begleiten Betroffene oft über viele Jahre. Gerade deshalb ist eine sichere, koordinierte Versorgung über alle Versorgungsbereiche und den gesamten Erkrankungsverlauf hinweg entscheidend. „ Patient:innensicherheit ist kein einmaliger Akt. Sie muss täglich gelebt werden, besonders bei Menschen, die über lange Zeiträume auf das Gesundheitssystem angewiesen sind. Die Aktionswoche gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam ein sichtbares Zeichen dafür zu setzen, dass wir diesen Anspruch ernst nehmen ", so Michael Wagner, Präsident der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit.

Jahrestagung 2026: Chronisch Sicher. Patient:innensicherheit bei chronischen Erkrankungen.

Am 17.11.2026 lädt die Österreichische Plattform Patient:innensicherheit zur jährlichen Fachtagung in den Van Swieten Saal der Medizinischen Universität Wien ein. Im Rahmen der Tagung werden der Youngster Award sowie der Journalist:innenpreis der Plattform feierlich überreicht. Die Tagung ist eine Kooperation mit dem Comprehensive Center for Pediatrics der Medizinischen Universität Wien und der Österreichischen Ärztekammer. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Plattform dankt den diesjährigen Sponsoren der Tagung BD, Deloitte, Medtronic und Schülke.

Tagung der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit

Die Tagung findet unter dem Titel „Chronisch Sicher. Patient:innensicherheit bei chronischen Erkrankungen" statt und bietet einen tiefgehenden Einblick in aktuelle Forschung, Best Practices und Diskussionen zu Problemfeldern: von Arzneimittelsicherheit und Sicherheitskultur über Telemedizin bis hin zur Versorgung von Menschen mit komplexen Erkrankungen.

Datum: 17.11.2026, 09:00 Uhr - 17.11.2026, 17:00 Uhr

Art: Jahrestag

Ort: Van Swieten Saal der Medizinischen Universität Wien

Van-Swieten-Gasse 1a

1090 Wien

Österreich

URL: https://ccp.meduniwien.ac.at/ueber-uns/events/chronisch-sicher-patientinnensicherheit-bei-chronischen-erkrankungen/