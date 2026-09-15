Totschnig gratuliert HBLFA Gartenbau Schönbrunn zu 75 Jahr-Jubiläum

Wien (OTS) -

Wissen, Innovation und blühende Leidenschaft: Die HBLFA für Gartenbau Schönbrunn begeht ihr 75-jähriges Jubiläum. Gefeiert wird mit einem Festakt am traditionsreichen Standort in der Grünbergstraße. Neben einem Rückblick auf 75 Jahre Erfolgsgeschichte steht vor allem die zukunftsweisende Weiterentwicklung von Lehre und Forschung im Fokus.



„Als Schulerhalter ist das Landwirtschaftsministerium stolz auf die erfolgreiche Entwicklung dieser in Österreich einzigartigen Forschungs- und Bildungseinrichtung. Die HBLFA für Gartenbau in Schönbrunn steht nicht nur für gärtnerisches Fachwissen, Innovationskraft und die Leidenschaft für Natur und Garten. Als Kompetenzzentrum für Gartenbau und Garten- und Landschaftsgestaltung verbindet sie Theorie und Praxis auf einzigartige Weise,“ so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.



Einzigartige Ausbildung für eine blühende Zukunft

Als einzige berufsbildende höhere Schule für Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsgestaltung in Österreich prägt die Anstalt die grüne Branche seit Jahrzehnten. Angeboten werden die zwei Fachrichtungen „Gartenbau“ sowie „Garten- und Landschaftsgestaltung“. Besonderer Wert wird auf praxisnahe Forschung gelegt: Schwerpunkte liegen heute insbesondere auf dem Klimawandel und nachhaltiger urbaner Grünraumgestaltung. Innovative Forschung findet ebenso im Gemüsebereich statt: Schönbrunn ist führend in der Forschung zum heizungsfreien Anbau von Wintergemüse und hat damit in den vergangenen Jahren den heimischen Gemüsebau revolutioniert.



„Die HBLFA für Gartenbau in Schönbrunn steht seit nunmehr 75 Jahren für eine erstklassige Ausbildung mit Matura in den Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsgestaltung. Mehr als 4.000 Absolventinnen und Absolventen haben hier ihre fachlichen Grundlagen erworben und prägen die österreichische Gartenlandschaft bis heute mit. Darauf sind wir stolz. Dieses Jubiläum ist für uns Ansporn, auch künftig Ausbildung und Forschung auf hohem Niveau anzubieten und die Zukunft der grünen Branche in Österreich aktiv mitzugestalten“, so Direktor Gerd Koch anlässlich der 75-Jahrfeier in der Grünbergstraße.



Fotos:

https://www.bmluk.gv.at/fotoservice/Pressekonferenzen---Fototermine/2026/75-Jahre-HBLFA-Sch%C3%B6nbrunn.html