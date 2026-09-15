ORF-III-„zeit.geschichte“-Schwerpunkt: 40 Jahre nach Innsbruck – Jörg Haider, die FPÖ und der politische Wandel

Wien (OTS) -

Der 13. September 1986 gilt als einer der markantesten Einschnitte in der politischen Geschichte der Zweiten Republik: Beim FPÖ-Parteitag in Innsbruck wurde Jörg Haider zum neuen Parteiobmann gewählt und leitete damit einen politischen Wandel ein, der die österreichische Parteienlandschaft nachhaltig prägen sollte. ORF III widmet den historischen Entwicklungen rund um diesen Wendepunkt am Samstag, dem 19. September 2026, einen umfassenden „zeit.geschichte“-Abend und spannt dabei den Bogen von Haiders Aufstieg über die Schwarz-Blaue Wende des Jahres 2000 bis zur Geschichte des Dritten Lagers.

Den Auftakt macht die „zeit.geschichte“-Dokumentation „Schicksalstage Österreichs – Die Stunde des Jörg Haider“ (20.15 Uhr) von Judith Doppler: Sie blickt auf den 13. September 1986 zurück und rekonstruiert die dramatischen Stunden des FPÖ-Parteitags in Innsbruck. Im Mittelpunkt stehen die innerparteilichen Auseinandersetzungen, Haiders Aufstieg innerhalb der FPÖ und die entscheidende Wahl zum neuen Parteichef. Zeitzeugen wie der damalige Journalist Roland Adrowitzer sowie die ehemaligen Regierungsmitglieder Franz Vranitzky und Norbert Steger erinnern sich an die Ereignisse.

Danach widmet sich „Schicksalstage Österreichs – Die Schwarz-Blaue Wende“ (21.05 Uhr) dem politischen Jahr 2000: Die Dokumentation von Judith Doppler zeichnet die Ereignisse rund um die Bildung der ÖVP-FPÖ-Koalition nach und beschreibt die politischen Entwicklungen, die Österreich zu Beginn des neuen Jahrtausends grundlegend veränderten.

Mit „Jörg Haider – Der letzte Tag“ (21.55 Uhr) rücken danach die letzten Stunden im Leben des Kärntner Landeshauptmanns und ehemaligen FPÖ-Obmanns in den Mittelpunkt. Der Film von Birgit Mosser-Schuöcker rekonstruiert die Ereignisse vor Haiders tödlichem Verkehrsunfall am 11. Oktober 2008 und lässt Angehörige, Weggefährten, Journalistinnen und Journalisten sowie Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Dabei geht es auch um die Entstehung des Mythos Jörg Haider und die bis heute anhaltende öffentliche Auseinandersetzung mit seiner politischen Person.

Den Themenabend beschließt „Die Geschichte des Dritten Lagers“ (22.55 Uhr): Die Dokumentation von Gerhard Jelinek beleuchtet die historischen Wurzeln der deutschnationalen und nationalliberalen politischen Strömungen in Österreich – von der Habsburgermonarchie über die Nachkriegszeit und die Gründung des Verbands der Unabhängigen bis zur Entstehung der FPÖ im Jahr 1956.

Mit dem Themenabend zeichnet ORF III damit zentrale Stationen jener politischen Entwicklung nach, die mit dem 13. September 1986 einen entscheidenden Wendepunkt nahm und die österreichische Innenpolitik über Jahrzehnte hinweg beeinflusste.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.orf.at/orf3 abrufbar.