  • 15.09.2026, 11:35:34
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Ab 25. September österreichweit im Kino: Die preisgekrönte Dokumentation “Meeting The Buddha”

Ein Film von Marta György-Kessler

Hannah und Ole Nydahl mit dem 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje
Wien (OTS) - 

Sie waren Globetrotter, gelegentliche Drogenschmuggler und wurden zu den wichtigsten Botschaftern des Buddhismus in mehr als 80 Ländern der Welt: Hannah (1946–2007) und Lama Ole Nydahl (1941–2026). Ab dem Ende der sechziger Jahre gründeten sie rund um die Welt 600 Meditationszentren – von Mexiko-Stadt bis Wladiwostok. Dass der Buddhismus heute weltweit eine so weite Verbreitung und Anerkennung genießt, ist nicht zuletzt den Aktivitäten des Paares aus Kopenhagen zu verdanken. Jetzt wird die Geschichte dieser europäischen Pioniere und ihres Lehrers, des 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje, in der Dokumentation „Meeting The Buddha“ filmisch erzählt. Österreichweiter Kinostart am 25. September 2026.

„Hannah und Ole waren die glücklichsten Hippies auf der Welt.“ So charakterisiert Shamar Rinpoche, einer der höchsten Lamas der Kagyü-Tradition, den ungewöhnlichen Lebenslauf der Dänen. Die Dokumentation zeigt, dass diese Entwicklung eng mit der Geschichte des 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924–1981) und seiner Flucht aus Tibet verbunden ist. Seine anschließende Begegnung mit Hannah und Ole Nydahl wurde wegweisend: Das tief gewachsene Vertrauen des Karmapa in das Paar legte die entscheidende Basis dafür, dass die Lehren des Buddhismus den Weg in den Westen fanden und dort lebendig werden konnten.

Die Regisseurin Marta György-Kessler würdigt mit Interviews, Animationen und bisher unveröffentlichtem Filmmaterial die tiefe Verbindung zwischen Lehrer und Schüler, welche die lebendige Weitergabe der Karma-Kagyü-Linie aufrechterhält. „Meeting The Buddha“ ist ein Dokumentarfilm, der sein Publikum fundiert und nahbar an die Entwicklung des Buddhismus in der modernen Welt heranführt. OmU, 144 Minuten, 2025, Grossbritanien

Regisseurin Marta György-Kessler steht gerne für Interviews zur Verfügung.

Premiere: Urania Kino am 24. September 2026 um 20 Uhr
In Anwesenheit der Regisseurin Marta György-Kessler

Österreichweiter Kinostart ab 25. September und bundesweite Kinotour mit Q&A in Anwesenheit der Regisseurin Marta György-Kessler oder des Filmautors Tobias Doerr.

Steyr: 25. September, Citykino

Salzburg: 26. September, 18 Uhr, Mozart Kino

Innsbruck: 27. September, 18 Uhr, Metropol Kino

Graz: 28. September, 17.30 Uhr, KIZ Royal Kino

Linz: 29. September, 20 Uhr, Moviemento

Villach: 2. Oktober, 20 Uhr, Stadtkino Filmstudio Villach

Fohnsdorf: 8. Oktober, 19 Uhr, Dieselkino

Baden: 10. Oktober, Cinema Paradiso Baden

Bludenz: 13. Oktober, Kino Bludenz

St. Pölten: 17. Oktober, Cinema Paradiso St. Pölten

Alle Termine: https://www.meetingthebuddha.com/

Rückfragen & Kontakt

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Mag. Bina Köppl
Telefon: +43 699 128 28 128
E-Mail: [email protected]
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Vorschau Bild von Hannah und Ole Nydahl mit dem 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje [Bild, 6.28MB]
Vorschau Bild von Reise des 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje durch Europa [Bild, 7.2MB]
Vorschau Bild von Regisseurin Marta György-Kessler [Bild, 5.37MB]
Vorschau Youtubevideo [Video]

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