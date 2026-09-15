Normenschaffung fit für die Zukunft machen

Wien (OTS) -

Mit Thomas Mühl (49 Jahre) übernahm ein erfahrener Manager und langjähriger Normungsexperte die Funktion des Director Standards bei Austrian Standards. Der gebürtige Wiener bringt umfassende Expertise in Normung, Strategieentwicklung und Transformation mit: Wichtige Assets für seine neue Aufgabe, denn er verantwortet seit 1. April nun jene Bereiche, in denen Standards entstehen, sowie den Bereich Forschung und Innovation.

Normung begleitet Thomas Mühl seit vielen Jahren aus unterschiedlichen Perspektiven: als aktiver Anwender, als Teilnehmer in nationalen, europäischen und internationalen Standardisierung-Komitees und als Verantwortlicher für strategisches Normenmanagement in Unternehmen. Als Director Standards verantwortet Mühl den Kernbereich von Austrian Standards, der den Impact von Standards managt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Normenschaffung in einem zunehmend digitalen Umfeld effizienter gestaltet und gleichzeitig für Expert:innen und Anwender:innen zukunftsfähig gemacht werden kann.

„Die Standardisierung verändert sich derzeit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene grundlegend. Umso wichtiger ist es, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten. Mit Thomas Mühl haben wir einen ausgewiesenen Normungsexperten gewonnen, der strategische Erfahrung mit einem tiefen Verständnis für die Anforderungen der Wirtschaft verbindet. So stellen wir sicher, dass Österreichs Wirtschaft auch künftig von einer starken Standardisierung profitiert“ , betont Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standards.

Digitalisierung als Schlüssel für moderne Normung

Ein konkreter Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der digitalen Werkzeuge für die Normungsarbeit. Dazu zählt die Einführung von Online Standards Development (OSD), das eine effiziente und zukunftsfähige Zusammenarbeit in den Komitees unterstützen wird. Gleichzeitig beschäftigt sich Austrian Standards bereits mit der nächsten Generation von Standards und bringt sich auf europäischer und internationaler Ebene in die Entwicklung von SMART Standards, also Standards, die von Maschinen anwendbar, lesbar und übertragbar sind, ein.

„Die operative und vor allem strategische Bedeutung von Normung und Normenarbeit konnte ich im Laufe meiner Karriere aus erster Hand erfahren. In meiner Verantwortung für diesen Kernbereich bei Austrian Standards ist es mir wichtig, dieses Wissen an Kundinnen und Kunden weiterzugeben und die Relevanz und Zukunftsfähigkeit der Normenschaffung sicherzustellen“ , umreißt Thomas Mühl, Director Standards bei Austrian Standards, sein Vorhaben.

Moderne Prozesse und Werkzeuge sollen die mehr als 5.000 Expert:innen aus rund 3.000 Organisationen bei ihrer Arbeit in den Normungsgremien unterstützen. Eine zentrale Aufgabe von Thomas Mühl wird zudem die Entwicklung einer neuen Bereichsstrategie sein, die Effizienz und Innovationsfähigkeit stärkt und die Normenschaffung technologisch weiterentwickelt.

Parallel dazu treibt Austrian Standards die Digitalisierung voran, um das Wissen aus Standards einfacher zugänglich und nutzbar zu machen. Mit ONE bietet Austrian Standards dafür eine zentrale digitale Plattform, die den Zugang zu Standards und den Services zu den Inhalten grundlegend vereinfacht. Norman, der KI-Assistent von Austrian Standards, erschließt das darin enthaltene Wissen auf neue Weise und ermöglicht es, konkrete Fragen zu Standards schnell und gezielt zu beantworten.

„Mich fasziniert die enorme inhaltliche Breite der Normung. Gemeinsam mit den hervorragenden österreichischen Expertinnen und Experten beschäftigen wir uns mit Themen aus nahezu allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Expertise mit modernen Arbeitsweisen und Technologien zu verbinden und damit die Normung der Zukunft mitzugestalten, ist für mich eine besonders spannende Aufgabe“ , so Mühl.

Kurzinfo

Thomas Mühl ist gebürtiger Wiener und studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Internationales Wirtschaftsingenieurwesen am FH Technikum Wien. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Wirtschaftskammer Österreich im Fachverband Maschinen & Metallwaren. Es führte ihn zu Unternehmen in Österreich und Deutschland in den Branchen Bauprodukte und Wasserstoff. Seit 1. April 2026 ist er Director Standards bei Austrian Standards.

Porträtfoto in Printqualität hier zum Download verfügbar.