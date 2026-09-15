Anmeldung startet: Junge Wiener*innen gestalten ihre Stadt im Kinder- und Jugendparlament 2026/27

Wien (OTS) -

Wie soll Wien aussehen, damit sich Kinder und Jugendliche hier rundum wohlfühlen? Ab sofort und bis zum 31. Oktober 2026 können sich Wiener Kindergarten-Gruppen, Schulklassen sowie Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren für das Kinder- und Jugendparlament 2026/27 anmelden.

Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling: „Vom Kindergarten oder der Schule rein ins Rathaus und mitbestimmen, weil Teilhabe keine Frage des Alters ist. Das Kinder- und Jugendparlament gibt Kindern und Jugendlichen eine starke Stimme und zeigt ihnen, dass ihre Ideen unsere Stadt konkret verändern. Darauf freue ich mich jedes Jahr aufs Neue. Denn nur wer die Anliegen der Kinder und Jugendlichen aus erster Hand kennt, kann auch die richtigen Entscheidungen für sie treffen."



Direkte Mitbestimmung für junge Bürger*innen

Im Wiener Kinder- und Jugendparlament erarbeiten die jungen Delegierten nicht nur Ideen, sondern entwickeln gemeinsam mit Fachleuten der Wiener Stadtverwaltung konkrete Maßnahmen für die Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien. So können Kinder und Jugendliche mitbestimmen, was die Stadt Wien in den kommenden Jahren konkret für junge Menschen tun soll.

Der persönliche Austausch mit Politiker*innen stellt sicher, dass die Stimmen der Jugend direkt im Rathaus gehört werden.

Ablauf und Teilnahme

Das Wiener Jugendparlament tagt zwischen November 2026 und Mai 2027, beim Kinderparlament arbeiten die Ausschüsse ab Jänner an den jeweiligen Schulen. Nach einem Auftakt- und Kennenlerntermin wird in thematischen Ausschüssen an Maßnahmen gearbeitet. An verschiedenen Arbeitsterminen wird gemeinsam überlegt, was Jugendliche in Wien brauchen, um anschließend daraus Maßnahmen für die Stadt Wien zu erarbeiten. Einer dieser Termine ist ein ko-kreatives Treffen mit Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Expert*innen. Gemeinsam werden die finalen Maßnahmen besprochen und ausformuliert.

Den großen Abschluss des Wiener Kinder- und Jugendparlaments 2026/27 bildet eine Veranstaltung im Mai 2027 im Wiener Rathaus, bei der alle Kinder- und Jugenddelegierten zusammenkommen und die Maßnahmen offiziell an die Wiener Stadtregierung übergeben.

Die Koordinationsstelle Junges Wien bei WIENXTRA organisiert das Kinder- und Jugendparlament.

„Wir sehen jedes Jahr, mit wie viel Begeisterung und klugen Ideen die jungen Delegierten an die Sache herangehen. Das Kinder- und Jugendparlament vermittelt Demokratie nicht nur theoretisch, sondern macht sie direkt erlebbar.“, betont Benjamin Schmid, Leiter der Koordinationsstelle Junges Wien bei WIENXTRA.

Wer kann mitmachen?

Das Kinder- und Jugendparlament findet seit 2021 satt und jährlich beteiligen sich rund 300 junge Menschen aus ganz Wien daran.

Kinderparlament : Gruppen ab dem letzten Kindergartenjahr sowie Schulklassen von der 1. bis zur 8. Schulstufe. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Anmeldeschluss per Los.

: Gruppen ab dem letzten Kindergartenjahr sowie Schulklassen von der 1. bis zur 8. Schulstufe. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Anmeldeschluss per Los. Jugendparlament: Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren mit Wohnsitz in Wien können sich individuell anmelden. Die Staatsbürgerschaft spielt dabei keine Rolle.

Über das Kinder- und Jugendparlament

Das wienweite Kinder- und Jugendparlament ermöglicht es jungen Wiener*innen bereits zum fünften Mal aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt mitzuwirken. Organisiert und umgesetzt wird das Projekt von Junges Wien, der Koordinationsstelle der Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien, bei WIENXTRA. Anmeldungen sind von 15. September bis 31. Oktober 2026 über junges.wien.gv.at möglich.