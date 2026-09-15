- 15.09.2026, 11:25:03
- /
- OTS0086
AVISO: DO 17.09.2026, 10 Uhr, St. Pölten - PK "Politische Konsequenzen wegen Gesundheitsplan 2040+"
Der Grüne Klub im NÖ Landtag ladet am Donnerstag, den 17.09.2026 um 10 Uhr zur Pressekonferenz: „Politische Konsequenzen wegen Gesundheitsplan 2040+“
....................................................................................................................................
Einladung zur Pressekonferenz Donnerstag, 17.09.2026, 10:00 Uhr
Politische Konsequenzen wegen Gesundheitsplan 2040+
Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten
....................................................................................................................................
HELGA KRISMER
Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich
....................................................................................................................................
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
....................................................................................................................................
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 19.09., 09:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN