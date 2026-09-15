AVISO: DO 17.09.2026, 10 Uhr, St. Pölten - PK "Politische Konsequenzen wegen Gesundheitsplan 2040+"

St. Pölten (OTS) -

Der Grüne Klub im NÖ Landtag ladet am Donnerstag, den 17.09.2026 um 10 Uhr zur Pressekonferenz: „Politische Konsequenzen wegen Gesundheitsplan 2040+“

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Einladung zur Pressekonferenz Donnerstag, 17.09.2026, 10:00 Uhr

Politische Konsequenzen wegen Gesundheitsplan 2040+

Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten

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HELGA KRISMER

Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich

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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.

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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 19.09., 09:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!