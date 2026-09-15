„Starnacht aus der Wachau“ mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl am 19. September live-zeitversetzt in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Glanzvoller Abschluss der „Starnacht“-Saison mit vielen Premieren: Vor der malerischen Kulisse der Weltkulturerbe-Region mit ihrem einzigartigen Ambiente begrüßen Barbara Schöneberger und Hans Sigl am Samstag, dem 19. September 2026, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder zur „Starnacht aus der Wachau“ in Rossatzbach/Arnsdorf an der Donau. Die letzte „Starnacht“ des Jahres ist zugleich das erste Mal für zahlreiche Stars: Nach etwa neun Jahren Pause kehrt der Graf mit Unheilig zurück und wird zum ersten Mal die „Starnacht“-Bühne betreten. Auch die US-amerikanische Pop- und Schlagersängerin Peggy March, Joey Heindle, Singer-Songwriterin NESS und die deutschen Bands Kuult und Milllionen sowie Lucas Fendrich geben ihr „Starnacht“-Debüt. Beim „Starnacht“-Saisonfinale auf der Bühne – eingebettet zwischen Weinterrassen und der Donau, mit Blick auf die Burgruine Dürnstein – stehen außerdem Glasperlenspiel, Julia Buchner, Josh., Marina Marx und Nino de Angelo sowie Anna-Carina Woitschack, Chris Steger, Francine Jordi und Thorsteinn Einarsson. Ebenfalls eine Premiere feiert die „Starnacht aus der Wachau“ im SRF, das ab 2026 die Erfolgsshow – neben dem MDR – als Eurovisionsshow zeigt.

Die Starnacht live und on demand auf ORF ON

Auf ORF ON können Fans bei der „Starnacht“ auch wieder via Live-Stream dabei sein – sei es im Auto, in den Öffis oder im Schanigarten. Und das für 30 Tage bereitgestellte Video-on-Demand macht es möglich, die schönsten Momente des Events auch im Nachhinein zu genießen.

Das ORF-ON-Format „Starnacht Backstage“ liefert wieder lockere und unterhaltsame Interviews direkt vor dem Start der „Starnacht aus der Wachau“. Mit spannenden Anekdoten, persönlichen Einblicken und humorvollen Momenten gewährt Marcel Kilic in Backstage-Gesprächen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und ergänzt die glamouröse Show um eine besondere Facette.

Programm des ORF Niederösterreich zur „Starnacht aus der Wachau“

Der ORF Niederösterreich berichtet bereits im Vorfeld der „Starnacht aus der Wachau“ in all seinen Medien über die Vorbereitungen – auf Radio NÖ, in „NÖ heute“, auf noe.ORF.at und seinen Social-Media-Kanälen. Einige der Stars sind schon vor der Show bei Radio NÖ zu Gast. Am 19. September wird die „Starnacht aus der Wachau“ parallel zum TV live auf Radio Niederösterreich übertragen. Vor dem Einlass in die „Starnacht“-Arena gibt es vor Ort eine kulinarische Meile mit Rahmenprogramm von ORF Radio Niederösterreich. Auf der Radio-NÖ-Bühne wird u. a. eine Trachtenmodeschau präsentiert. Außerdem gibt es für die Besucherinnen und Besucher am Gelände zahlreiche Gastronomiestände mit feinster Wachauer Kulinarik.

ORF-Technik: Hochmoderne Produktions- und Übertragungsmethoden

Wenn sich die Stars in der Wachau ein Stelldichein geben und ihre fulminanten Showacts präsentieren, dann sorgt das hochmoderne Multi-Kamera-Setup der ORF-Technik dafür, dass auch das Publikum zu Hause oder unterwegs die besten VIP-Plätze hat und die „Starnacht“ aus allen erdenklichen Perspektiven miterleben kann. So fangen insgesamt 16 Kameras den Event, die Künstler:innen und die Show-Acts aus den verschiedensten Blickwinken ein und liefern u. a. mit spezieller Kameratechnik wie Steadicam, Kransystem und Drohne beeindruckende Bilder. Der HD-Übertragungswagen dient mit seiner modernen IP-Technologie als operative Schnittstelle für das Bild-, Ton- und Datenmanagement und steuert die technischen Abläufe, um den Event in exzellenter HD-Qualität für das lineare TV ebenso wie für das Streaming zu übertragen.