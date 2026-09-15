  • 15.09.2026, 11:04:02
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  • OTS0079

„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zum Thema „Wie teuer wird der Winter? Was tun gegen steigende Preise?“

Am 15. September um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Öl, Gas und auch Strom: Der andauernde Konflikt im Nahen Osten lässt die Energiepreise wieder steigen. Drohen uns in der kalten Jahreszeit Preisschocks, und steigt mit höheren Preisen an den Zapfsäulen auch die Inflation wieder an? Wie reagiert die Regierung angesichts knapper Budgets, und wie erfolgreich war ihr Kampf gegen die hohe Inflation bisher? Darüber diskutieren heute, am 15. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON im „ZIB Talk“ bei Tarek Leitner:

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, ÖVP
Lukas Hammer, Energiesprecher Die Grünen
Johannes Benigni, Energiemarkt-Experte
András Szigetvari, Journalist „Der Standard“

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