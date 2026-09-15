Aon stärkt DACH-Zusammenarbeit:

WIEN (OTS) -

Aon baut seine länderübergreifende Zusammenarbeit in der DACH-Region weiter aus: Harald Resche und Mark-Dominik Thofern sind mit Wirkung zum 1.9.2026 zu Executive Chairmen DACH ernannt worden. In ihren neuen Rollen werden Resche und Thofern in enger Kooperation mit den jeweiligen CEOs der drei DACH-Länder die Gewinnung und Betreuung von Großkunden, Relationship Management auf C-Level-Ebene, Talententwicklung sowie strategische Wachstumsinitiativen vorantreiben. Darüber hinaus werden sie die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg und die Vernetzung von Aon-Expertise innerhalb der Region weiter vertiefen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Mehrwert für Kunden

„ Unsere Kundinnen und Kunden stehen zunehmend vor Risiken und Herausforderungen, die nicht an Landesgrenzen Halt machen “, sagt Kai Büchter, CEO DACH und Co-CEO EMEA bei Aon. „ Deshalb ist es entscheidend, dass wir ihnen die Stärken unseres gesamten Netzwerks zur Verfügung stellen. Mit Harald Resche und Mark-Dominik Thofern als Executive Chairmen DACH stärken wir unsere Fähigkeit, länderübergreifende Expertise, tiefe Branchenkenntnis und starke Kundenbeziehungen noch enger miteinander zu verbinden. Das schafft einen einzigartigen Mehrwert für unsere Kunden und unterstreicht unseren Anspruch, sie mit den bestmöglichen Lösungen bei ihren wichtigsten Entscheidungen zu unterstützen. “

Harald Resche und Mark-Dominik Thofern verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Versicherungs- und Beratungsbranche. Beide haben die erfolgreiche Entwicklung von Aon in Deutschland zuletzt als Geschäftsführer maßgeblich geprägt und verfügen über ein weitreichendes Netzwerk auf Kunden-, Versicherer- und Verbandsebene. Mit der Ernennung der beiden Executive Chairmen DACH schafft Aon zusätzliche Kapazitäten, um die Zusammenarbeit innerhalb der Region zu stärken, Kunden noch vernetzter zu betreuen und Wachstumschancen länderübergreifend konsequent zu nutzen.

----------------

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Durch fundierte Analysen, unsere globale Reichweite und umfassende Expertise in den Bereichen Risiko- und Humankapital, bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 120 Ländern unseren Kunden maßgeschneiderte Beratung und Lösungen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Kompetenz und das Vertrauen, um bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.



Folgen Sie Aon auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram. Bleiben Sie auf dem Laufenden, besuchen Sie den Aon Newsroom und melden Sie sich für die News Alerts an.