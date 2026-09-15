Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Im Zuge des selektiven zweigleisigen Ausbaus der Mattersburgerbahn inkl. Elektrifizierung wird eine Eisenbahnkreuzung im Zuge der L 4090 durch eine Unterführung inkl. Verlegung ersetzt. Ein Übereinkommen zwischen den Vertragspartnern wurde genehmigt.

Bewilligt wurde auch die Förderung der Errichtung von 403 Wohneinheiten im Eigenheimbau aus Mitteln der NÖ Wohnungsförderung.

Der NÖ Landesgesundheitsagentur wird die sanitätsbehördliche Bewilligung der Etablierung eines Departments für Akutgeriatrie/Remobilisation (AG/R) im Rahmen der Abteilung für Innere Medizin mit 16 Betten im Landesklinikum Melk erteilt.