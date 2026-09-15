  • 15.09.2026, 10:58:32
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WELTjournal/WELTjournal +: „Matterhorn – Faszination mit Risiken“ und „Pionierinnen am Berg – Geschichten vom Aufstieg“

Am 16. September ab 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 16. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Matterhorn – Faszination mit Risiken“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr „Pionierinnen am Berg – Geschichten vom Aufstieg“.

WELTjournal: „Matterhorn – Faszination mit Risiken“

Das Matterhorn in der Schweiz ist mit 4.478 Metern einer der höchsten Berge der Alpen und zugleich einer der gefährlichsten. Seit der Erstbesteigung 1865 haben mehr als 600 Alpinisten hier ihr Leben verloren, allein im Jahr 2024 waren es sieben. Das „WELTjournal“ geht der Frage nach, warum so viele Menschen das Risiko im Hochgebirge unterschätzen. Der Film begleitet den Bergführer und Rettungschef der Air Zermatt, Anjan Truffer. Er zeigt, wie die Hüttenwartin Edith Lehner mit den Unglücken am Berg lebt. Und er folgt der Bergsteigerin Meli Rüfenacht auf ihre erste Matterhorn-Besteigung – ein Jahr nachdem sie Zeugin eines tödlichen Absturzes wurde. Beleuchtet werden auch die psychologischen Folgen: Wie gehen Hinterbliebene mit dem plötzlichen Verlust um? Welche Strategien entwickeln Rettungskräfte, die täglich mit Tod und Trauma konfrontiert sind? Und welche Rolle spielen soziale Medien, wenn immer mehr Menschen unvorbereitet den Aufstieg wagen? Gestaltung: Matthias Lüscher

WELTjournal +: „Pionierinnen am Berg – Geschichten vom Aufstieg“

In der Schweiz passten bergsteigende Frauen lange nicht ins nationale Selbstbild. „WELTjournal +“ erzählt von Bergsteigerinnen und Kletterinnen, die sich in einer Männerdomäne behaupten, die Frauen lange verschlossen war. Die Bergsteigerin Nicole Niquille wurde 1986 die erste diplomierte Schweizer Bergführerin. Der Schweizerische Alpen-Club SAC hatte bis Ende der 1970er Jahre Frauen die Mitgliedschaft verwehrt. Die Bergsteigerin Rita Christen wurde 2025 als erste Frau zur Präsidentin des Internationalen Bergführerverbandes gewählt. Zu diesem Zeitpunkt gehörten dem Verband 42 Bergführerinnen und 1.492 Bergführer an, der Frauenanteil betrug damit knapp drei Prozent. Die Extremkletterin Nina Caprez hat viele legendäre Routen als erste Frau bestiegen, selbst hochschwanger steigt sie noch in die Wand. Sie alle sind Frauen, die für ihre Berg-Leidenschaft kämpften – und dabei unbeabsichtigt zu Wegbereiterinnen wurden. Gestaltung: Lisa Röösli

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