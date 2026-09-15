Welttag zur Patientensicherheit am 17. September

St. Pölten (OTS) -

Der Welttag der Patientensicherheit am 17. September rückt jedes Jahr die Bedeutung einer sicheren und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung in den Mittelpunkt. Dieser Tag bietet auch die Gelegenheit, auf ein besonders erfreuliches Thema aufmerksam zu machen: die zahlreichen positiven Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen.

Auf den einzelnen Klinik-Webseiten gibt es die Möglichkeit, unter dem Bereich „Patienteninfos“ ein Feedback-Formular auszufüllen. Dabei kann man den Aufenthalt im Klinikum beurteilen und lobende Worte für das Team und dessen Arbeit hinterlassen. Mit diesem Feedback-Formular wurde eine zusätzliche, niederschwellige Möglichkeit geschaffen, Lob, Anerkennung, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge direkt an das Klinikum zu übermitteln. Die Resonanz darauf ist äußerst positiv. Besonders erfreulich ist die hohe Zahl an Dankes- und Lobmeldungen: Diese ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 % gestiegen und würdigt das Engagement, die Kompetenz und die Menschlichkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Patientensicherheit bedeutet auch, den Menschen zuzuhören. Mit dem Feedback-Formular können Patientinnen und Patienten ihre Erfahrungen unkompliziert teilen. Besonders die zahlreichen positiven Rückmeldungen und Dankesworte zeigen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich mit großem Einsatz für das Wohl der Menschen engagieren. Dieses Feedback ist gleichermaßen Bestätigung und Ansporn“, ist auch Landesrat Anton Kasser überzeugt. Eine zentrale Rolle bei der Bearbeitung der Rückmeldungen nehmen die Ombudsstellen der NÖ Kliniken ein, die es seit 2008 flächendeckend in den Kliniken gibt. Sie sind die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Vertrauenspersonen. Sie nehmen Lob, Anregungen und Beschwerden entgegen und begleiten Anliegen professionell, lösungsorientiert und unbürokratisch. So wird sichergestellt, dass jede Rückmeldung gehört und ernst genommen wird und zur Weiterentwicklung der Versorgungsqualität beiträgt.

Zusätzlich sind viele weitere praxisnahe Informationen zur Aufnahme, Entlassung und zu Behandlungsprozessen auf der Website der NÖ LGA im neuen Informationsbereich unter: www.landesgesundheitsagentur.at/patienteninfos zu finden. Das Angebot reicht von Formularen zum Ausfüllen und Mitbringen, zur Abgabe von Feedback über Videos zur Anästhesieaufklärung bis hin zu speziellen Inhalten, die für Kinder aufbereitet wurden. Damit haben Patientinnen, Patienten und Angehörige die Möglichkeit, sich bereits im Vorfeld über den bevorstehenden Klinikaufenthalt zu informieren oder beispielsweise Formulare mit wichtigen Informationen zu Medikamenten, persönlichen Daten sowie Kontakten zu befüllen und zur Aufnahme mitzubringen. „Gerade vor und während eines Klinikaufenthalts wirken viele neue Eindrücke und Informationen gleichzeitig auf die Betroffenen ein – das digitale Angebot bietet hier eine hilfreiche Übersicht und unterstützt eine gute Vorbereitung auf den Klinikaufenthalt“, so Landesrat Anton Kasser.

„Mit dem neuen Bereich der „Patienteninfos“ schaffen wir ein zentrales Informationsangebot, das Patientinnen und Patienten direkt auf Augenhöhe anspricht und jederzeit und von überall abrufbar ist – ganz nach ihrem individuellen Bedarf. So wollen wir sicherstellen, dass alle Menschen, die unsere Kliniken in Anspruch nehmen, gut informiert und sicher sind“, so die Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur Elisabeth Bräutigam.

Mit diesem umfangreichen Angebot setzt die Landesgesundheitsagentur einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen, patientenorientierten Gesundheitskommunikation in Niederösterreich. Die Inhalte werden laufend erweitert und aktualisiert, um Patientinnen und Patienten in allen Lebenslagen bestmöglich zu unterstützen.

Weitere Informationen beim Medienservice der NÖ LGA: [email protected]