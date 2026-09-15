260 Jahre Wiener Prater im Pratermuseum: Drei Tage Geschichte, Musik und Spektakel

Wien (OTS) -

Das Pratermuseum ist Teil des Festwochenendes des Praterverbands anlässlich 260 Jahre Wiener Prater. Am kommenden Wochenende erwartet Besucher:innen bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen, Shows, Familienangeboten, Musik und Film.

Der Freitagabend steht ganz im Zeichen der Eröffnung: Nach der Begrüßung durch Praterverband-Präsidentin Silvia Lang folgt die Performance „Twelve Chambers of my Heart“ – JEREMIA von Gerald Schaaf anlässlich des 160-jährigen Jubiläums der Familie Schaaf im Prater.

Am Samstag stehen spannende Führungen und Mitmachangebote auf dem Programm. Familien erwartet die Zaubershow des Zirkus- und Clownmuseums, während Führungen zu den waghalsigen Frauen des Praters oder zu „Venedig in Wien“ ungewöhnliche Einblicke in die Geschichte des Vergnügungsviertels geben. Den musikalischen Ausklang des Tages gestaltet Ernst Molden mit einem Konzert.

Der Sonntag bietet weitere thematische Führungen – vom historischen Prater über die Leopoldstadt bis zur Weltausstellung 1873 – sowie Angebote für Familien und Kinder. Den stimmungsvollen Abschluss bildet die Stummfilmvorführung des Klassikers Pratermizzi (1926) mit Live-Musikbegleitung.

Die Programmpunkte und der Eintritt am Samstag und Sonntag ins Pratermuseum sind frei.

Das Programm im Pratermuseum

Das ganze Programm des Festwochenendes im Prater