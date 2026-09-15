AI for Social Impact: Erstmals Award für KI-Projekte mit sozialer Wirkung vergeben

Wien/Linz (OTS) -

Beim Prix Ars Electronica 2026 in Linz wurde heuer zum ersten Mal der Award der "AI for Social Impact Initiative" vergeben – einer Kooperation von CARE Österreich und Ars Electronica. Die Auszeichnung würdigt innovative Projekte, die Künstliche Intelligenz zur Bewältigung sozialer, ökologischer und humanitärer Herausforderungen einsetzen.

Ausgewählt wurden die Projekte aus allen Einreichungen zum Prix Ars Electronica 2026 und zum S+T+ARTS Prize 2026. Neben Innovationskraft wurden insbesondere Transparenz, ethische Verantwortung und die langfristige Wirkung der eingesetzten Technologien bewertet. Insgesamt wurden fünf Preisträger:innen ausgezeichnet: Zwei Projekte erhielten den mit je 5.000 Euro dotierten "Grand Prize", drei weitere einen "Award of Distinction", dotiert mit je 2.500 Euro. Die Gewinner:innen erhalten zudem die Möglichkeit, sich mit den internationalen Länderbüros von CARE zu vernetzen und damit potenzielle Kooperationen für eine langfristige Weiterentwicklung ihrer Projekte auszuloten.

DIE PREISTRÄGER:INNEN:

Den "Grand Prize" erhielten HelpMum, das KI-gestützte Lösungen für die Gesundheitsversorgung von Müttern und Kindern in Nigeria entwickelte, sowie Afiya AI Solution, welches es geflüchteten Menschen in Nordafrika erleichtert, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden und notwendige medizinische Hilfe schneller zu erreichen.

Die "Awards of Distinction" erhielten Global Level of Confidence (Antimetric Institute) – ein Projekt zur Wiederherstellung familiärer Identitäten von Opfern der argentinischen Militärdiktatur; das AI-Powered Teacher Competency Assessment Tool (Oluwaseun Kayode und The Schoolinka Team) – ein digitales Werkzeug, das Lehrkräfte in ressourcenschwachen Bildungssystemen bei ihrer professionellen Weiterentwicklung unterstützt, sowie Early Crop Pests and Diseases Detection Solar-Powered AI Technology (Farmer Lifeline und Esther Kimani) – ein solarbetriebenes KI-System zur Früherkennung von Schädlingsbefall und Pflanzenkrankheiten, das Ernteausfälle reduziert.

"Dass wir in Linz die ersten Preisträger:innen der ‚AI for Social Impact Initiative‘ auszeichnen konnten, ist ein besonderer Moment für CARE Österreich", sagt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich. "Er zeigt, dass Künstliche Intelligenz dann ihr volles Potenzial entfaltet, wenn sie gemeinsam mit den Menschen entwickelt wird, die von ihr profitieren sollen. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren internationalen Länderbüros nun auszuloten, wie wir diese Projekte langfristig begleiten können."

"Dieser Sieg gehört nicht nur HelpMum – er gehört jeder Ingenieurin, jedem Gesundheitsmitarbeiter, jeder Forscherin und jedem Teammitglied im Feld, die mit ganzem Herzen an dieser Mission arbeiten, und vor allem jeder einzelnen Mutter, die wir mit unserer Arbeit erreichen durften", sagt Eniola Benson, Senior Backend Engineer bei HelpMum, der den Preis in Linz stellvertretend für das gesamte Team entgegennahm. "Mit MamaBot und VaxBot erreichten wir über WhatsApp bereits mehr als 500.000 schwangere Frauen und stillende Mütter in Nigeria. Diese Auszeichnung bestärkt uns darin, KI dort einzusetzen, wo sie tatsächlich Leben verändern kann."

"Afiya AI Solution hat als Beobachtung vor Ort begonnen, dass besonders vulnerable Menschen oft nicht die passenden Gesundheitsinformationen finden. Entscheidend ist immer, dass die Lösung von der Community für die Community entwickelt wird. Wir müssen immer mitdenken, dass Künstliche Intelligenz von jenen mitgestaltet wird, die selbst in Not sind – nur so entstehen die besten Lösungen für ihre tatsächlichen Bedürfnisse und Herausforderungen", sagt Shadi Henchiri, Senior Program Associate bei IOM Tunesien, der den Preis für Afiya AI Solution in Linz entgegennahm.

Langfristiges Engagement

Die prämierten Projekte standen auch im Mittelpunkt der Konferenz "AI for Social Impact – Negotiating Humanity in Times of Crisis", die in Kooperation mit CARE Österreich beim Ars Electronica Festival stattfand. Im Fokus stand die Frage, wie Künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, um Menschen in Krisen- und Konfliktsituationen sowie in von Armut und vom Klimawandel betroffenen Regionen zu unterstützen.

Über CARE

CARE wurde 1945 gegründet, um Armut und Hunger in Europa zu lindern. Heute, 80 Jahre später, setzt sich CARE in über 120 Ländern für die Überwindung von Not, Armut und Ausgrenzung mit einem besonderen Fokus auf die Stärkung von Frauen und Mädchen ein. Die “AI for Social Impact" Initiative markiert das 80-jährige Bestehen der Hilfsorganisation und steht für zukunftsorientiertes Engagement sowie die Weiterentwicklung jahrzehntelanger humanitärer und entwicklungspolitischer Expertise.

Für das Sponsoring bedankt sich CARE Österreich sehr herzlich bei CC Real!

Nähere Informationen zur „AI for Social Impact Initiative“ und den Preisträger:innen 2026 finden Sie hier.