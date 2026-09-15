„Suche Frau, biete Hof“: „Am Schauplatz“ über das neue Leben auf dem Land

Wien (OTS) -

Bauer zu sein bedeutet, sein Leben nach den Tieren und dem Wetter zu richten und kaum Urlaub machen zu können. Ist es für Landwirte deshalb schwerer, Partner fürs Leben zu finden als für andere Berufsgruppen? Geht es bei der Partnersuche um die Arbeit oder um die Liebe? Und welche Vorzüge hat das Leben auf dem Land? Für die „Am Schauplatz“-Ausgabe „Suche Frau, biete Hof“ – zu sehen am Donnerstag, dem 17. September 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – hat Tiba Marchetti diese Fragen vor fünf Jahren mehreren Single-Landwirten und einer Bäuerin gestellt – und hat jetzt bereits zum zweiten Mal nachgefragt, was in der Zwischenzeit passiert ist.

Der 36-jährige Johannes, der den sonnigen Hof am Mitterberg in Niederösterreich von seinem Adoptivvater übernommen hat, war auf der Suche nach einer Frau, die das Leben am Land schätzt wie er. „Ich heirate nur, wenn ich die Frau liebe“, schwärmte Johannes. Und fügte schmunzelnd hinzu: „Ob es eine Bäuerin ist oder eine Ingenieurin, die das Geld heimbringt, ist Nebensache“. Es ist weder eine Bäuerin noch eine Ingenieurin geworden. Johannes hat sich in eine Umweltökonomin verliebt, und sie sich in ihn. Petra lacht: „Ich habe keinen Bauern gesucht, aber einen gefunden – und auch gleich den Sinn im Leben.“ Beide leben mittlerweile gemeinsam auf dem Hof. Und Nachwuchs ist auch schon da.

Der Vier-Generationen-Hof der Familie Lueger im niederösterreichischen Mostviertel hat schwere Jahre hinter sich – die Hofübergabe war alles andere als einfach. „Ich hab meiner Frau gesagt, lass die Jungen in Ruh, der Hof gehört nicht mehr uns“, erzählt der Altbauer. Aber seine Frau Maria konnte nicht von ihren Gewohnheiten lassen. Jungbäuerin Yvonne war verzweifelt: „Ich hab ja versucht, mich anzupassen – aber ich war nicht glücklich.“ Heute hat jeder seinen Bereich und der Streit ist beigelegt. Auch bei der Forstwirtin Viktoria im Waldviertel und dem Schweinebauern Siegfried im Südburgenland gibt es Neuigkeiten.