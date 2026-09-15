Leistungsschau mit Erlebnisfaktor: Viel Begeisterung beim Xperience Day im Casino Baden

Wien (OTS) -

Das Casino Baden stand vergangenen Freitag ganz im Zeichen des Xperience Day: Casinos Austria öffnete die Türen zu seiner besonderen Erlebniswelt, in der die Gäste die Faszination Casino entdecken konnten. Im Mittelpunkt standen neben Spiel und Gewinnchancen vor allem aktives Erleben und Ausprobieren.

Der persönliche Xperience Pass war der Schlüssel zu einer spannenden Entdeckungsreise durch das gesamte Haus. An 15 interaktiven Stationen – mit einem ausgewogenen Mix aus digitalen und analogen Challenges – sammelten die Gäste Stempel und tauchten spielerisch in die Welt klassischer Casino Spiele ein. Bereits beim Ankommen sorgten Riesenroulette, Fotopoint und Magic Machine für einen gelungenen Auftakt. Durch den Abend führte TV-Moderatorin Julia Furdea, die die Gäste durch die verschiedenen Erlebnisbereiche begleitete.

Ob bei den „Casino Essentials“ American Roulette, Black Jack oder auch bei der Croupier Challenge: Der Xperience Day machte sichtbar, wie viel Präzision, Know-how und Leidenschaft hinter den klassischen Casino Spielen bei Casinos Austria stehen. Für Spannung, Unterhaltung und persönliche Glücksmomente sorgten darüber hinaus Stationen wie „Knack den Code“, bei dem ein brandneues iPhone gewonnen werden konnte, oder das Schätzspiel „Lucky Guess“ mit einem Wochenende für 2 Personen im CasinoHotel Velden.

Ein weiterer Publikumsmagnet war die Glücksdusche, bei der die Gäste mit vier gesammelten Stempeln stündlich neue Gewinnchancen hatten. Das Casino Restaurant bot ein spezielles Event-Buffet inklusive Live-Cooking an. Als besonderes Erinnerungsstück kreierte die „My signature card“ mit moderner Technologie eine individuelle Spielkarte mit persönlicher Karikatur für die Gäste.

Als Highlight für alle Pokerfans lud das Xperience Poker Open zu einem Texas-Hold’em-No-Limit-Turnier mit zusätzlichen Ausspielungen im Wert von rund 4.000 Euro. Die hohe Anzahl an Teilnehmenden ließ den ursprünglich mit 20.000 Euro garantierten Preispool auf über 35.000 Euro steigen.

Neben Unterhaltung und Spielspaß setzte Casinos Austria auch einen bewussten Schwerpunkt auf Verantwortung: Beim Playsponsible Quiz konnten die Gäste das Thema Spielerschutz interaktiv erleben und ihr Wissen rund um verantwortungsvolles Spiel vertiefen.

Der große Zuspruch sowohl bestehender als auch neuer Gästegruppen bestätigt die Attraktivität des Konzepts eindrucksvoll. Ein positives Resümee zieht auch Casinos Austria Managing Director Thomas Lichtblau: „Mit dem Xperience Day haben wir gezeigt, wie moderne Casinoerlebnisse heute aussehen können: inspirierend, innovativ und konsequent an den Bedürfnissen unserer Gäste ausgerichtet. Die hervorragende Resonanz bestätigt unseren Anspruch, Entertainment, Gastfreundschaft und Spiel zu einem einzigartigen Gesamterlebnis zu verbinden und die Zukunft des Casinobesuchs aktiv zu gestalten.“

Über Casinos Austria

Casinos Austria steht mit rund 60 Jahren Erfahrung für Faszination, Spannung und einzigartige Live-Erlebnisse. „Best in Class“ im Bereich Entertainment zu sein und Verantwortung in und für Österreich zu übernehmen sind für Casinos Austria seit jeher innerer Antrieb und tiefste Überzeugung. Die Erlebniswelt von Casinos Austria vereint spannendes Entertainment, seriöses Glücksspiel und Spielerschutz auf höchstem internationalem Niveau. Mit zwölf Casinos in den zentralen Tourismus- und Wirtschaftsregionen des Landes ist Casinos Austria ein unverzichtbarer Leitbetrieb Österreichs mit nachhaltigem Mehrwert und regionaler Wertschöpfung.

Bilder zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/XperienceDay-Casino-Baden