Internationale Golfelite zu Gast in Stegersbach

Stegersbach (OTS) -

Von 31. August bis 5. September 2026 wurde das Südburgenland zum Treffpunkt der europäischen Seniorengolf-Elite. Im Mittelpunkt der Veranstaltungswoche stand die ESGA Senior Masters Team Trophy 2026, die von 1. bis 4. September erstmals in Österreich ausgetragen wurde. 120 Spieler der Altersklassen 70+ und 75+ aus 20 Nationen sowie rund 40 Begleitpersonen und Offizielle der European Senior Golf Association waren zu Gast.

An drei Wettkampftagen stellten die Teilnehmer ihr Können auf den abwechslungsreichen Spielbahnen des Südburgenlandkurses unter Beweis. Der Platz präsentierte sich in ausgezeichnetem Zustand und bot beste Voraussetzungen für hochklassigen internationalen Golfsport. Das fantastische Wetter machte dem Slogan „Burgenland – The Sunny Side of Austria“ alle Ehre und rückte das Südburgenland auch international ins beste Licht.

In der Players Lounge im Allegria Hotel Stegersbach konnten Spieler, Begleitpersonen und Offizielle das Turniergeschehen über das Live-Scoring mitverfolgen. Die Verbindung von Golfplatz und Hotel sowie die kurzen Wege innerhalb des Resorts boten ideale Voraussetzungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung.

Auch sportlich gab es aus österreichischer Sicht viel Grund zur Freude: Das österreichische Team mit Fekter, Fraiss, Hufnagl, Söls, Weber und Tar sicherte sich den Europameistertitel in der Nettowertung. In der Bruttowertung erreichte die Mannschaft einen starken fünften Platz. Wilhelm Hufnagl gewann zudem die Netto-Einzelwertung. Den Sieg in der Brutto-Teamwertung holte Schweden vor Finnland und England.

Doch nicht nur die sportlichen Leistungen machten die Veranstaltungswoche besonders. Von der feierlichen Eröffnung am Hauptplatz in Stegersbach über das Captains Dinner bis zur stimmungsvollen Schlussveranstaltung standen auch das Miteinander und der internationale Austausch im Mittelpunkt. Die Gäste zeigten sich von der Golfanlage, dem Allegria Hotel Stegersbach, der Gastfreundschaft und der besonderen Atmosphäre im Südburgenland begeistert.

„Diese Turnierwoche hat gezeigt, dass die Golfschaukel Stegersbach hervorragende Voraussetzungen für internationale Golfveranstaltungen bietet. Besonders gefreut haben uns die vielen positiven Rückmeldungen zum Platz, zum Hotel und zur herzlichen Atmosphäre. Ein Erfolg dieser Größenordnung ist nur durch das großartige Zusammenspiel vieler engagierter Menschen möglich“, zieht Marcel Pomper, MBA, General Manager und Prokurist des Allegria Resort Stegersbach, eine positive Bilanz.

Die ESGA Senior Masters Team Trophy war damit nicht nur sportlich ein voller Erfolg. Sie setzte auch touristisch ein starkes Zeichen für das Südburgenland und präsentierte die Region einem internationalen Publikum von ihrer besten Seite.

Mit ihren 45 Spielbahnen auf rund 190 Hektar, dem abwechslungsreichen Gelände und dem beeindruckenden Panorama hat sich die Golfschaukel Stegersbach einmal mehr als Gastgeberin für bedeutende internationale Golfveranstaltungen präsentiert.

Golfschaukel Stegersbach: Freiheit · Fernsicht · Faszination.

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