  • 15.09.2026, 10:30:02
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iris electrum /// invitation to my tears

11-piece-ensemble experimental indie leftfield pop ALBUM

Wien (OTS) - 

Das neue Album invitation to my tears (02 OCT 2026, introvert utopia) von Johannes Wakolbingers 11-köpfigem experimental indie / art pop-Ensemble iris electrum ist ein sorgfältig gebauter Raum, der die Zuhörenden fesselt, ohne je Effekte über Substanz zu stellen.

Im zweiten Studioalbum nach ihrem Debütalbum iris electrum (2017, col legno) loten iris electrum neue Dimensionen ihres charakteristischen Kosmos aus und erinnern mit subtiler Zurückhaltung und emotionalem Sog an den Avantgarde-Pop von Julia Holter.

Artikuliert in bemerkenswertem Klang- und Formenreichtum sind erzählten Geschichten gleichermaßen Hymnen wie Appelle für Geduld und Offenheit, behutsame Entscheidungen, Konsequenz und Vision, Vertrauen und Experiment sowie Vielschichtigkeit und Nuanciertheit.

Die Single into dust ist in musikalischer Zusammenarbeit mit der Künstlerin Anja Plaschg (Soap&Skin, Exit Void), das zugehörige Musikvideo (Releasedate: 04.09.) in Kollaboration mit den Filmemacher*innen Marianne Andrea Borowiec & Hannes Starz entstanden. Das Album- und Singlecover-Artwork wurde von Sophie Löw / CULK gestaltet.

invitation to my tears präsentieren iris electrum am 30. September im Wiener Radiokulturhaus.

live w/ johannes wakolbinger (composition, production, synthesizer), friede merz (vocals), mona matbou riahi (clarinet), thomas grimm (alto saxophone), alexander kranabetter (trumpet, alto horn), florian sighartner (violin, flute), cosma friedel (violin), emily stewart (viola), lukas lauermann (cello), carles munoz camarero (cello), beate wiesinger (electric bass), max plattner (drums) - anja plaschg (special guest / into dust)

iris electrum L I V E / A L B U M release show

iris electrum präsentiert das neue Album invitation to my tears am 30. September im Wiener Radiokulturhaus. live w/ johannes wakolbinger (composition, production, synthesizer), friede merz (vocals), mona matbou riahi (clarinet), thomas grimm (alto saxophone), alexander kranabetter (trumpet, alto horn), florian sighartner (violin, flute), cosma friedel (violin), emily stewart (viola), lukas lauermann (cello), carles munoz camarero (cello), beate wiesinger (electric bass), max plattner (drums) - anja plaschg (special guest / into dust)

Datum: 30.09.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Radiokulturhaus, großer Sendesaal
Argentinierstrasse 30a
1040 Wien
Österreich

URL: https://radiokulturhaus.orf.at/artikel/730607/iris-electrum-Albumpraesentation

iris electrum L I V E / A L B U M release show

30 SEP, 19:30 Uhr Radiokulturhaus, großer Sendesaal, Argentinierstrasse 30a, 1040 Wien

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E-Mail: [email protected]
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[Mittwoch, 30.09.2026, 19:30]
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