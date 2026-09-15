Gutes Essen als Mehrwert im Arbeitsalltag: GOURMET Business präsentiert neue Herbst & Winter-Speisekarte

Wien (OTS) -

Eine hochwertige Verpflegung am Arbeitsplatz gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Mitarbeiter:innenzufriedenheit und stärkt die Attraktivität als Arbeitgeber. Mit der neuen Herbst & Winter-Speisekarte des À la Carte Angebots unterstützt GOURMET Business Unternehmen dabei, ihren Mitarbeiter:innen täglich abwechslungsreiche Mahlzeiten und damit einen spürbaren Mehrwert im Arbeitsalltag zu bieten.

„Unternehmen suchen laufend nach Möglichkeiten, ihren Mitarbeiter:innen zusätzliche Wertschätzung zu zeigen. Ein gutes und abwechslungsreiches Mittagessen wird von vielen Menschen sehr geschätzt und als wertvoller Teil des Arbeitstages empfunden. Unternehmen, die ihren Mitarbeiter:innen hochwertige Verpflegung ermöglichen, stärken damit die Zufriedenheit ihrer Teams. Mit unserer neuen Herbst & Winter-Speisekarte bieten wir eine große Auswahl an saisonalen Speisen, vegetarischen und veganen Gerichten sowie abwechslungsreichen Themenwochen und sorgen damit für noch mehr Genuss am Arbeitsplatz“, sagt Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin Business Catering bei GOURMET.

Saisonale Vielfalt für genussvolle Mittagspausen

Mit der neuen Herbst & Winter-Speisekarte zeigt GOURMET Business, wie abwechslungsreiche Mitarbeiter:innenverpflegung aussehen kann. Für mehr Vielfalt beim täglichen Mittagessen sorgen 32 neue Gerichte, 53 saisonale Spezialitäten sowie rund 130 vegetarische und vegane Speisen.

Herbstzeit mit Kürbisspezialitäten und Spendenaktion für den Partner WWF Österreich

Zum Auftakt der neuen Speisekarte stehen herbstliche Kürbisgerichte mit 100 Prozent Kürbis aus Österreich auf dem Speiseplan. Auch heuer unterstützt GOURMET Business mit den Kürbiszeit-Themenwochen den WWF Österreich. Einen Monat lang werden pro verkaufter Speise, die gemeinsam mit dem WWF Österreich entwickelt wurde, 20 Cent an das Programm „Nachhaltige Ernährung“ gespendet.

Kulinarische Themenwochen für jeden Geschmack

Ab Ende Oktober sorgt die Themenwelt „Fiesta Mexicana“ für internationale Genussmomente. Mit der „Wärmenden Wohlfühlküche“ folgen wärmende Speisen für kalte Tage. Im Jänner bietet „FIT ins neue Jahr“ leichte und ausgewogene Gerichte für alle, die bewusst ins neue Jahr starten möchten.

Große Vielfalt mit Qualität aus Österreich

Die große Speisenvielfalt bietet die passende Auswahl für unterschiedlichste Ernährungsstile und Vorlieben. Besonders gerne kocht GOURMET Business mit saisonalen Zutaten sowie Gemüse und Obst von heimischen Lieferant:innen. Auch das Fleisch von Rind, Kalb, Schwein, Huhn, Pute, Lamm und Wild kommt zu 100 % aus Österreich.

Mehr Infos finden Sie hier GOURMET OTS.at