Kopftuchverbot: Notwendige Härte oder Angriff auf Muslime? | „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Das zu Schulbeginn in Kraft getretene Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 Jahren sorgt in Österreich für eine neue Grundsatzdebatte: Muss der Staat Mädchen vor religiösem Druck und patriarchalen Strukturen schützen oder greift das Verbot zu weit in die persönliche Freiheit ein und sorgt für noch größere Unsicherheit und Ablehnung bei den betroffenen Mädchen und deren Familien? Welche Rolle der sogenannte "politische Islam" in Österreich? Und braucht es eine gröbere Trennung von Kirche und Staat? Darüber diskutiert Moderatorin Manuela Raidl am Dienstag bei "Pro und Contra" auf um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4 mit: Andreas Hanger (Nationalratsabgeordneter, ÖVP), Emina Saric (Integrationsexpertin), Carla Amina Baghajati (Leiterin des Schulamtes der IGGÖ (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich)) und Fiona Schindl (Frauensprecherin, Sozialistische Jugend Österreich).

„Breaking Media“ mit Corinna Milborn & Orientierung im digitalen Dschungel mit dem „Breaking Media.COMPASS“

Medienminister Andreas Babler eröffnete vergangene Woche die Debatte über die Zukunft des ORF mit den Worten, die anstehende Neuausrichtung sei „sicher kein einfaches Unterfangen“. Im Rahmen des ORF-Zukunftsforums haben rund 200 Vertreterinnen und Vertreter der Branche Ideen für die künftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erarbeitet. PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn war beim Zukunftsforum vor Ort. Im Gespräch mit Moderatorin Gundula Geiginger berichtet sie von den Diskussionen hinter den Kulissen, der Atmosphäre während der Beratungen und davon, wie realistisch tiefgreifende Veränderungen beim ORF tatsächlich sind.

„Breaking Media.COMPASS“: Das Medienkompetenz-Magazin erweitert sein Engagement mit dem neuen „Breaking Media.COMPASS“. Die Redakteur:innen Josephine Roek, Eva Lenz und Louis Ebner ordnen aktuelle Medienentwicklungen ein, erklären digitale Trends, beleuchten Veränderungen in der Kommunikation und geben Einblicke in die neuesten Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz. Die ersten Inhalte drehen sich um die „Manosphere“, junge Männer & alte Rollenbilder sowie die Gefahr von Smart Glasses.

Neue Folgen „Wild Umstritten“: Am Mittwoch, den 16. September begrüßt Moderator Werner Sejka zu einer neuen Ausgabe des Diskussions-Formats „Wild Umstritten". Zum Talk rund um die drei aufregendsten Themen der Woche sind um 20:15 Uhr auf PULS 24 & 22:20 Uhr auf ATV der ehem. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Kabarettist Thomas Maurer und die Journalistin Barbara Toth zu Gast.

“Pro und Contra” und “Breaking Media” am Dienstag ab 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

“Wild Umstritten” am Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 24, um 22:20 Uhr auf ATV & im Stream auf JOYN