  • 15.09.2026, 10:07:32
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Konzertnews für den Sommer 2027 in Kärnten und Präsentation unserer neuen exklusiven Konzert-Location

Einladung zur Pressekonferenz

Kärnten (OTS) - 

Sehr geehrte Redaktionen,
wir dürfen Sie herzlich zu unserem Medientermin am Dienstag, 22.09. um 11:00 Uhr in den 5. Stock des Garner Hotels Moser Verdino in Klagenfurt einladen!

Terminart: Medientermin

Datum und Zeit: 22.09. um 11:00 Uhr

Thema: Konzertnews für den Sommer 2027 in Kärnten + Präsentation unserer neuen exklusiven Konzert-Location

Teilnehmer: Thomas Semmler (Semtainment)
Ewald Tatar (Barracuda Music)

Ort/Treffpunkt: Garner Hotel Klagenfurt Moser Verdino
Jacques-Lemans-Platz 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
(Bar im 5. Stock)

Anmeldung: Anmeldungen bitte unter [email protected] oder telefonisch unter +436503050552
Wir bitten um kurze Anmeldung mit Name, Medium und E-Mail bis spätestens 18.09. und danken für Ihr Interesse!

Mit freundlichen Grüßen,

Julia Wastian (im Namen der Semtainment und Barracuda Music Crew)

Rückfragen & Kontakt

Semtainment GmbH
Julia Wastian, BA
Telefon: +436503050552
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.seg.show

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