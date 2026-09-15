Konzertnews für den Sommer 2027 in Kärnten und Präsentation unserer neuen exklusiven Konzert-Location

Kärnten (OTS) -

Sehr geehrte Redaktionen,

wir dürfen Sie herzlich zu unserem Medientermin am Dienstag, 22.09. um 11:00 Uhr in den 5. Stock des Garner Hotels Moser Verdino in Klagenfurt einladen!

Terminart: Medientermin

Datum und Zeit: 22.09. um 11:00 Uhr

Thema: Konzertnews für den Sommer 2027 in Kärnten + Präsentation unserer neuen exklusiven Konzert-Location

Teilnehmer: Thomas Semmler (Semtainment)

Ewald Tatar (Barracuda Music)

Ort/Treffpunkt: Garner Hotel Klagenfurt Moser Verdino

Jacques-Lemans-Platz 2

9020 Klagenfurt am Wörthersee

(Bar im 5. Stock)

Anmeldung: Anmeldungen bitte unter [email protected] oder telefonisch unter +436503050552

Wir bitten um kurze Anmeldung mit Name, Medium und E-Mail bis spätestens 18.09. und danken für Ihr Interesse!

Mit freundlichen Grüßen,

Julia Wastian (im Namen der Semtainment und Barracuda Music Crew)