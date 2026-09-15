  • 15.09.2026, 10:05:05
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Unter Volldampf mit „Heidi“ durchs UNESCO-Welterbe

Nostalgische Dampffahrten der Rhätischen Bahn auf der Albulalinie und durch das Engadin lassen im Herbst Eisenbahngeschichte lebendig werden.

Dampfzug Heidi unterwegs im Albulatal
Wien/Chur (OTS) - 

Faszination Dampfbahn: Wenn die historische Dampflok „Heidi“ G 3/4 Nr. 11 pfeifend durch die Bündner Bergwelt fährt, erwacht Eisenbahngeschichte zum Leben. Im Herbst sorgt die Rhätische Bahn mit zwei besonderen Reisen für nostalgische Stimmung. Am 26. September und 24. Oktober 2026 führt die „Dampffahrt Engadin – Albula“ durch die atemberaubende Landschaft des Engadins und der Landwasserwelt. Der „Engadiner Dampf-Erlebniszug“ startet seine nostalgische Dreiecksfahrt zwischen Samedan, Pontresina und St. Moritz am 27. September und 25. Oktober 2026. Angeführt von „Heidi“ genießen Gäste die farbenprächtige Landschaft des Engadins aus einer besonderen Perspektive.

Spektakuläre Eisenbahnlinie

Den Auftakt bildet die „Dampffahrt Engadin – Albula“, die am 26. September sowie am 24. Oktober 2026 stattfindet. Die Rundfahrt führt von Samedan über die weltberühmte Albulastrecke bis nach Surava und wieder zurück. Die UNESCO-Welterbe-Strecke zählt zu den spektakulärsten Eisenbahnlinien Europas und begeistert mit kunstvollen Viadukten, Kehrtunneln und grandiosen Ausblicken auf die herbstliche Alpenlandschaft

Nostalgische Dreiecksfahrt

Bereits einen Tag später, am 27. September, sowie erneut am 25. Oktober 2026, folgt der „Engadiner Dampf-Erlebniszug“. Diese nostalgische Dreiecksfahrt verbindet Samedan, Pontresina und St. Moritz und bietet ein stimmungsvolles Erlebnis im Herzen des Oberengadins. Goldgelb leuchtende Lärchenwälder, klare Bergluft und das charakteristische Schnaufen der Dampflok schaffen eine Atmosphäre, wie sie heute nur noch selten zu erleben ist.

Weitere Informationen: www.rhb.ch

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