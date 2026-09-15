Vortanzen für den Steirerball beim Aufsteirern am 19.9. in Graz

Wien (OTS) -

Es ist wieder soweit: Das Vortanzen für die Balleröffnung des Steirerballs startet. Es findet am 19. September 2026 im Rahmen des Aufsteirerns in Graz statt. Tanzbegeisterte junge Menschen sind herzlich eingeladen dabei mitzumachen. Der nächste Steirerball findet am 8. Jänner 2027 in der Wiener Hofburg statt.

Der Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees in den Festsaal der Wiener Hofburg ist einer der stimmungsvollsten Höhepunkte des Steirerballs in Wien. Wer Teil dieses besonderen Auftakts werden möchte, ist sehr herzlich zum Vortanzen eingeladen: Am Samstag, den 19. September, um 13:50 Uhr in Graz. Im Rahmen des Aufsteirerns auf der Grazer Casino-Bühne in der Schmiedgasse/Ecke Landhausgasse können die Bewerberinnen und Bewerber ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Gesucht werden talentierte und tanzbegeisterte Mädchen und Burschen im Alter von 16 bis 28 Jahren.

„Wer beim Casting einen sicheren Rechtswalzer aufs Parkett zaubert, hat gute Chancen, im Jänner in Wien dabei zu sein und den Steirerball feierlich zu eröffnen“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballveranstalter. Das Vortanzen für den fröhlich-eleganten Ball soll sich übrigens auch abseits des Parketts lohnen: Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten im Anschluss Imbiss und Getränke.

Anmeldungen für das Vortanzen nimmt Tanzlehrerin Claudia Eichler unter [email protected] entgegen. Weitere Informationen zum Vortanzen und zur Eröffnung gibt es direkt vor Ort von Claudia Eichler. Sie leitet die Jury für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jungdamen- und Jungherrenkomitees und zeichnet für die Eröffnungspolonaise des Steirerballs 2027 verantwortlich.

Jetzt heißt es also: Tanzschuhe schnüren, Walzerschritte auffrischen und vielleicht schon bald den Steirerball 2027 vor der prachtvollen Kulisse der Wiener Hofburg eröffnen.

Limitiertes Frühbucher-Angebot

Der Kartenverkauf für das wichtigste Ereignis für die Steirerinnen und Steirer in Wien hat bereits gestartet und findet heuer wieder fast ausschließlich online unter www.steirerball.com statt. Darüber hinaus sind die Ballkarten bei ausgesuchten Verkaufsstellen wie Heimatwerk, der Tourismusregion oder ausgewählten Trachtengeschäften erhältlich. Schnell sein lohnt sich: Frühbucher sichern sich ihr Ticket ab sofort bis zum 20. September 2026 um 109,-- Euro. Danach kostet der Eintritt regulär 129,-- Euro pro Person. Studierende bezahlen für eine Ballkarte bis zum vollendeten 27. Lebensjahr und gegen Vorlage eines gültigen Studierenden-Ausweises 49,-- Euro.

Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.