ACP Gruppe knackt nächsten Umsatzrekord: 1,12 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025/26

Wien (OTS) -

Die ACP Gruppe wächst weiter und profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach moderner, sicherer und zunehmend intelligenter IT. Im Geschäftsjahr 2025/26 steigerte der IT- und Digitalisierungsspezialist seinen Umsatz um sieben Prozent auf 1,12 Milliarden Euro und erzielte damit den höchsten Umsatz seiner Unternehmensgeschichte. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturen. Gleichzeitig gewinnen Cyber Security, die Digitalisierung von Geschäfts- und Industrieprozessen sowie Künstliche Intelligenz weiter an Bedeutung.

Nachdem die in Österreich und Deutschland erfolgreiche ACP Gruppe bereits im Vorjahr erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro überschritten hatte, setzt Österreichs größtes IT-Systemhaus seinen Wachstumskurs auch 2026 weiter fort. Die Entwicklung spiegelt gleichzeitig einen grundlegenden Wandel bei den Investitionsprioritäten der Kunden wider: Gefragt sind nicht mehr einzelne IT-Lösungen, sondern integrierte Konzepte, die Infrastruktur, Cloud, Security, Daten und zunehmend KI miteinander verbinden.

„ Unternehmen müssen ihre IT heute gleichzeitig modernisieren, absichern und auf die nächste Digitalisierungswelle vorbereiten. Genau hier liegt unsere Stärke: Wir verbinden Infrastruktur, Cloud, Cyber Security, Data & AI und Modern Workplace mit tiefem Verständnis für die Geschäftsprozesse unserer Kunden “, sagt Rainer Kalkbrener, Vorstand der ACP Gruppe in Österreich.

Cloud-Kompetenz trifft Digitalisierung

Eine zentrale Rolle spielt dabei das österreichische Kerngeschäft. ACP hat seine Cloud-Kompetenz konsequent ausgebaut und zählt seit 2026 als Microsoft Azure Expert Managed Services Provider zu einer kleinen Gruppe besonders qualifizierter Azure-Partner. Die Kompetenz reicht von Strategie und Architektur über Migration und Security bis zu Governance, Optimierung und laufendem Betrieb komplexer Cloud-Umgebungen.

Gleichzeitig entwickelt sich ACP zunehmend vom klassischen IT-Infrastrukturpartner zum umfassenden Digitalisierungspartner. Das Spektrum reicht von der Modernisierung geschäftskritischer IT-Infrastrukturen und Cloud-Transformationen bis zu Data Science, Prozessautomatisierung und der Digitalisierung operativer Geschäftsprozesse. Technologien wie Azure Databricks, Azure SQL Database, Stream Analytics und Machine Learning schaffen die Grundlage, große Datenmengen effizient zu verarbeiten und für neue Anwendungen zu nutzen. Damit rückt neben der klassischen Unternehmens-IT zunehmend die Digitalisierung konkreter Geschäfts- und Industrieprozesse in den Mittelpunkt.

„ Die nächste Phase der Digitalisierung reicht weit über die IT-Abteilung hinaus. Cloud, Daten, Automatisierung und KI werden immer stärker Bestandteil der eigentlichen Wertschöpfung. Unsere Aufgabe ist es, diese Technologien sicher und wirtschaftlich in die Prozesse unserer Kunden zu integrieren “, so Kalkbrener.

Deutschland wächst erneut um 17 Prozent

Besonders dynamisch entwickelte sich auch das Geschäft in Deutschland. ACP Deutschland steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 erneut um 17 Prozent. Damit erzielte das Unternehmen bereits im vierten Jahr in Folge ein deutlich zweistelliges Wachstum und konnte seinen Umsatz innerhalb dieses Zeitraums verdoppeln.

Deutschland gewinnt damit innerhalb der ACP Gruppe weiter an Bedeutung. Gleichzeitig ermöglicht die gruppenweite Zusammenarbeit, spezialisiertes Know-how über Länder- und Standortgrenzen hinweg für Kunden nutzbar zu machen.

Künstliche Intelligenz als nächstes Wachstumsfeld

Parallel zur positiven Geschäftsentwicklung investiert ACP gezielt in technologische Zukunftsfelder. Ein strategischer Schwerpunkt liegt auf Künstlicher Intelligenz. Dazu bündelt die Gruppe ihre Kompetenzen und entwickelt Lösungen, mit denen Unternehmen KI sicher und wirtschaftlich in bestehende IT- und Geschäftsprozesse integrieren können. Dabei betrachtet ACP KI nicht isoliert. Voraussetzung für einen produktiven Einsatz sind leistungsfähige Cloud-Infrastrukturen, verfügbare und qualitativ hochwertige Daten, Cyber Security sowie klare Governance-Strukturen. Diese Kompetenzen will ACP künftig noch stärker miteinander verzahnen.

„ KI wird für Unternehmen zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Der wirtschaftliche Nutzen entsteht aber nicht durch die Technologie allein, sondern durch ihre intelligente Integration in bestehende Prozesse. Dafür braucht es eine sichere Infrastruktur, eine belastbare Datenbasis und konkrete Anwendungsfälle “, sagt Kalkbrener.

Mehr als 180 Mitarbeitende sind Miteigentümer

Die langfristige Entwicklung der Gruppe wird auch durch ihre besondere Eigentümerstruktur getragen. ACP befindet sich zu 100 Prozent im Besitz seiner Gründer und Mitarbeitenden. Mittlerweile sind mehr als 180 Mitarbeitende Miteigentümer:innen des Unternehmens. Allein im vergangenen Geschäftsjahr kamen mehr als 30 neue Miteigentümer:innen hinzu. Die Beteiligungsstruktur ermöglicht ACP, unabhängig und langfristig zu investieren – in neue Technologien ebenso wie in Know-how und neue Geschäftsfelder.

„ Unsere Eigentümerstruktur verbindet unternehmerische Verantwortung mit langfristiger Perspektive. Menschen, die ACP mitgestalten, können auch am Unternehmen beteiligt sein. Gleichzeitig gibt uns diese Unabhängigkeit die Freiheit, heute in jene Kompetenzen zu investieren, die unsere Kunden morgen brauchen werden “, so Kalkbrener.

Mit dem neuerlichen Rekordumsatz und dem Ausbau seiner Kompetenzen in Cloud, Cyber Security, Digitalisierung, Data & AI will ACP seinen Wachstumskurs fortsetzen und seine Position als einer der führenden IT- und Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen.

Über ACP

Die ACP Gruppe befindet sich zu 100% im Besitz der Unternehmensgründer und vieler Mitarbeitenden. Diese Eigentümerstruktur sichert unternehmerische Unabhängigkeit und ermöglicht Entscheidungen, die auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet sind.

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services der notwendigen Sicherheit und frischen Ideen.

ACP erstellt Audits im Rahmen der Tätigkeit als qualifizierte Prüfstelle gemäß NISG bzw. Cyber Trust Label und berät Kunden bei der Einführung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 sowie TISAX VDA ISA 5.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich und Deutschland ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert:innen sind von international führenden Herstellern wie Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, HP, Dell, Lenovo, NetApp, Fortinet, Citrix, Cisco und SentinelOne zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 1,12 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 2.700 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp-gruppe.com